Hossam Hassan responde a los rumores sobre su salida de la selección de Egipto: ¿Qué tiene que ver mi vida personal con la evaluación técnica?

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, respondió a los rumores que circulan sobre su salida del banquillo de los Faraones, asegurando que desconoce el origen de estas noticias y las partes que están detrás de su difusión, y recalcando que continúa desempeñando sus funciones con la selección y preparándose para los próximos compromisos.

Varios informes de prensa habían señalado que la Federación de Fútbol estaría pensando en destituir a Hossam Hassan de su cargo, pese al logro conseguido con la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Según dichos informes, la Federación de Fútbol estaría molesta por la polémica en torno al entrenador debido a problemas familiares, especialmente tras la decisión de prohibirle aparecer en los medios.

Pero Hassan respondió con estas palabras: "No sé quién difunde de esta manera la noticia de mi salida de la selección de Egipto", preguntándose por las razones de introducir su vida personal en la valoración de su trabajo técnico, y subrayando que las discrepancias personales son cosas a las que puede enfrentarse cualquier persona, y que no deberían ser un criterio para juzgar su desempeño profesional.

Hossam Hassan: se me debe juzgar por mi trabajo

El director técnico de los Faraones añadió que desde hace muchos años tiene la costumbre de no hacer declaraciones a los medios, y que nunca antes había hablado de ningún asunto relacionado con su familia, preguntándose por las razones de sacar a la luz estos temas y vincularlos con su labor al frente de la selección nacional.

Hossam Hassan recalcó, según el sitio "Telegraph Egipto", que su valoración debe basarse en su rendimiento técnico, su manera de tratar a los jugadores y los resultados que consigue la selección, y no en los detalles de su vida personal.

Afirmó que el criterio fundamental para juzgar a cualquier director técnico es su trabajo y su compromiso dentro del sistema del equipo, al margen de los asuntos personales que no guardan relación con sus funciones técnicas.

Hossam Hassan habla del logro de los Faraones y de la preparación para la próxima concentración

El director técnico de la selección de Egipto se refirió al último recorrido de los Faraones, asegurando que no había hablado en los medios sobre el logro conseguido tras el regreso de la expedición desde Estados Unidos, y señalando el descubrimiento de varios talentos futbolísticos que, según prevé, tendrán un papel importante en el futuro del fútbol egipcio durante los próximos años.

Hossam Hassan reveló los preparativos relativos a la próxima concentración, explicando que el director de la selección mantuvo una reunión con el ingeniero Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, para discutir las disposiciones de la próxima etapa y establecer los planteamientos necesarios para los próximos compromisos.

La selección egipcia se prepara para enfrentarse a Malaui los días 13 y 17 de noviembre en curso, en las jornadas tercera y cuarta de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Hossam Hassan: la disciplina dentro de la selección es responsabilidad del cuerpo técnico

En lo relativo a la disciplina dentro de las filas de la selección, Hossam Hassan señaló que existen diferencias en el comportamiento y el rendimiento de algunos jugadores cuando se incorporan a la selección en comparación con lo que ofrecen con sus clubes.

Afirmó que el cuerpo técnico trabaja para imponer la disciplina dentro del equipo y aprovechar el potencial de los jugadores de la mejor manera, considerando que el éxito del cuerpo técnico en ordenar el sistema no debería convertirse en motivo de crítica.

Al mismo tiempo, señaló que los clubes también tienen un papel y una responsabilidad en el trato con sus jugadores, de modo que se garantice aprovechar sus capacidades de la mejor manera.

Hossam Hassan concluyó sus declaraciones insistiendo en la necesidad de separar la vida personal de los entrenadores de sus responsabilidades profesionales, recalcando que la valoración de cualquier director técnico debe vincularse a lo que ofrece dentro del campo y a su grado de compromiso con sus funciones, y no a los detalles de su vida personal.