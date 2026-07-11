Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha revelado que, para el partido de octavos del Mundial contra Argentina, que perdieron 2-3, pidió a sus jugadores que no se fijaran en las estrellas rivales.

El encuentro generó polémica arbitral por decisiones como la anulación de un gol egipcio y la no señalización de un penalti a favor de los “Faraones” antes del tercer tanto argentino.

No mencionar a Messi

Hassan declaró en televisión: «Antes del partido contra Argentina no mencioné a Messi; solo dije “el número 10”, para que no se fijaran en el nombre ni en la camiseta».

Y añadió: «Quería que se olvidaran del rival y se centraran en el partido. No miro al equipo que tengo delante, pero lo respeto y lo estudio a fondo».

Hossam Hassan: «Esperaba que Egipto llegara lo más lejos posible en el Mundial»

El seleccionador confía en la capacidad de los «Faraones» y asegura que el trabajo realizado les permite soñar con avanzar en el torneo.

«Esperaba llegar lejos en el Mundial; trabajábamos bien y teníamos una identidad clara».

«Llevo dos años y medio trabajando para imponer nuestra personalidad y táctica ante cualquier rival, sin depender de un solo jugador».

«No jugué a la defensiva»... Hossam Hassan explica su filosofía ante Argentina

Explicó por qué Egipto no se defendió en los últimos minutos ante Argentina y reafirmó su filosofía ganadora.

“Mi mentalidad es ganar, y para ello no puedo jugar solo a defender: cuando cedo el balón, pienso en las transiciones, en aprovechar oportunidades y en marcar goles”.

Incluso ganando por dos goles, busco el tercero; siempre quiero soluciones y goles, en cualquier circunstancia».

Las críticas al árbitro afectaron al equipo

Reconoció que algunas decisiones arbitrales distrajeron a los jugadores, pero se mostró satisfecho con el rendimiento y la actitud del equipo ante el campeón del mundo.

«Hubo cosas que escaparon a nuestro control; el árbitro provocó cierta confusión en el equipo a nivel técnico, y hubo nerviosismo debido a las amonestaciones y las faltas en contra, lo que afectó a los jugadores».

Hassan concluyó que la eliminación ante Argentina no invalida lo mostrado por la selección y reafirmó su objetivo de construir un equipo que enfrente a las potencias sin miedo.