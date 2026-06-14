Hossam Hassan: «He cumplido mi sueño... y espero que Mohamed Salah haga lo mismo»

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, afirma que dirigir a la selección era un sueño desde el final de su carrera como jugador.

Mañana lunes Egipto enfrentará a Bélgica en el estadio Lumen, en la primera fase del Grupo 7, en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Grupo 7 lo completan Egipto, Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, con una fuerte competencia por las dos plazas de clasificación.

En un vídeo de la FIFA, Hassan afirmó: «El fútbol es mi vida desde niño hasta ahora. Fue un gran honor llevar el brazalete de capitán de Egipto antes de retirarme».

Y añadió: «Antes de retirarme, siempre soñé con ser seleccionador de Egipto. Mi mente solo piensa en el fútbol, y llegar al Mundial, ya sea como jugador o entrenador, es algo grandioso».

Egipto merece un mayor protagonismo a nivel mundial.

Aseguró que la selección egipcia merece un lugar más destacado en la escena mundial: «Egipto debe ocupar el lugar que le corresponde en el fútbol. Hicimos un buen papel en 1990 y espero que en 2026 rindamos aún mejor».

Se mostró orgulloso de haber vivido el Mundial como jugador y ahora como entrenador, recordando que formó parte de la generación que llevó a Egipto al torneo en 1990.

«Estoy muy feliz de representar a mi país en la fase final del Mundial, tanto cuando participé como jugador en 1990 como ahora como entrenador en 2026. Formamos parte de una generación que hizo historia en el fútbol egipcio y esperábamos lograr más éxito en aquel torneo».

Espero que Salah me supere en goles.

Elogió el papel de Mohamed Salah en la selección, al que considera uno de los jugadores más importantes del equipo y una de las estrellas mundiales de los últimos años.

“Mohamed Salah ha batido numerosos récords y es, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo. Espero que marque más goles que yo”.

Y añadió: «Lo más importante es ganar y que sus goles ayuden a la selección, sin preocuparnos por nada más. Sería fantástico para el equipo y también me haría muy feliz a nivel personal».

La victoria y la alegría de la afición son la prioridad de los Faraones.

Y añadió: «Ganar y lograr resultados positivos con los goles de Salah es fundamental para mí como seleccionador. Lo más importante es estar a la altura de las expectativas de la afición egipcia en el Mundial, porque sé que, para los egipcios, el fútbol no es solo un juego, sino parte de su vida cotidiana».

Hossam destacó la experiencia del capitán, pues el equipo necesita su talento y liderazgo en el campo.

Recordó que el fútbol es parte esencial de la cultura egipcia, lo que aumenta la responsabilidad de la selección.

Finalmente, Hassan reafirmó su confianza en el respaldo de la afición egipcia y expresó su deseo de que los Faraones cumplan las expectativas en la Copa del Mundo de 2026.