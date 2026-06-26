Hossam Hassan: Estas son las bajas de Egipto ante Irán... Y no cambiamos la posición de Salah por casualidad

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha confirmado que los «Faraones» están listos para enfrentarse a Irán en la tercera jornada del Grupo 7 del Mundial y ha expresado su plena confianza en los jugadores convocados.

En la víspera del duelo contra Irán, Hassan afirmó: «Sabemos que el grupo es complicado y que todos quieren ganar, pero vamos paso a paso. Nos preparamos bien para los dos primeros partidos y ahora nos centramos en Irán, una de las mejores selecciones de Asia... Respetamos a todos los rivales, nos hemos preparado bien para el partido de mañana y esperamos que la suerte nos acompañe».

Añadió que todos están listos salvo los lesionados Hamdi Fathi y Hossam Abdel-Majeed, y reiteró su confianza en los 26 convocados: «Para mí todos son titulares; solo difieren en experiencia».

Sobre Hamza Abdelkarim, el más joven del plantel, afirmó: «Todos vieron su nivel cuando entró. Estoy evaluando los cambios y las amarillas».

Y concluyó: «Queremos mostrar un buen nivel para que se respete aún más a la selección de Egipto. Quien me conoce sabe que solo me gusta ganar; no hago cuentas ni pienso en el siguiente rival, solo busco la victoria. Respetamos a todas las selecciones, porque cualquier equipo que llegue al Mundial es fuerte y el fútbol ha cambiado».

Y añadió: «La selección más modesta de África cuenta con 25 o 26 jugadores profesionales, por lo que no hay ninguna selección débil en el Mundial, y nuestro objetivo es clasificarnos para la siguiente ronda y mejorar nuestro rendimiento».

Los jugadores son profesionales y se han adaptado a todo, calor o lluvia.

Sobre las posibles celebraciones de la comunidad LGBT durante el partido contra Irán, añadió: «Nosotros solo nos concentraremos en el fútbol».

Y añadió: «Todos los ingredientes para el éxito y la mejora están presentes en la selección, gracias a la disciplina y a un orden constante, empezando por Ibrahim Hassan y el resto del cuerpo técnico, administrativo y médico… Su papel es tan importante como el mío como seleccionador; si no hay orden en el sistema, este fracasará».

Ibrahim Hassan y yo estamos acostumbrados a la presión desde el principio y eso nos ha dado el cariño de la afición y mucho prestigio. La garra es clave, pero no lo es todo: también importan los planes y el orden.

Y concluyó: «Mohamed Salah es muy inteligente y sabe cómo trabajar con nosotros; su presencia beneficia a Egipto. En el Mundial le hemos dado más libertad, y eso no es casual: jugamos como un equipo».