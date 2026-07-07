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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hossam Hassan estalla tras la despedida: «Nos hemos ido por motivos comerciales... ¡Quieren que Messi se quede!»

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El seleccionador de los Faraones critica al árbitro tras la derrota ante Argentina

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, criticó al árbitro francés François Litxer y le culpó de la derrota ante Argentina (3-2), aunque agradeció el esfuerzo de sus jugadores en el Mundial 2026.

Egipto quedó eliminado tras perder 3-2 ante la campeona Argentina en octavos del Mundial 2026.

Los Faraones se adelantaron con tantos de Yasser Ibrahim (15’) y Mustafa Zico (67’), pero Cristian Romero (79’) y Lionel Messi (84’) igualaron para la Albiceleste.

En el 90+2, Enzo Fernández marcó el 3-2 que clasificó a Argentina a cuartos, donde espera al ganador de Suiza-Colombia.

Hassan declaró a «beIN Sports»: «Hoy fuimos mejores que Argentina, pero el fútbol no es justo».

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También señaló que el árbitro anuló un gol sin motivo claro y que, de haber subido al marcador, el encuentro habría quedado 3-1.

Y añadió: «Quizá influye el marketing; no quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial».

Agradeció a los jugadores por su esfuerzo, pero insistió en que, a veces, factores externos definen el resultado.

Y añadió: «Lo siento, esperaba hacer más felices a los aficionados llegando más lejos, pero estoy orgulloso de todos los jugadores; hemos mostrado un gran nivel y hemos hecho honor al fútbol egipcio, árabe y africano».

Concluyó: «No me gusta perder, pero esta derrota es injusta; en el fútbol existen factores ajenos al juego que no tienen que ver con lo técnico».

Y añadió: «Nos enfrentábamos al campeón del mundo, con todo el respaldo comercial, pero impusimos nuestro estilo».

Reconoció errores propios, pero insistió: «No se nos ha hecho justicia».

Sobre el futuro de la selección egipcia, añadió: «Mi ambición no tiene límites, y la del fútbol egipcio tampoco, lo cual es muy importante para África y el mundo árabe».

Y añadió: «Hoy no nos hemos tomado en serio a los rivales a los que nos enfrentábamos, y el partido les resultó muy difícil, pero reitero que hubo otros factores que influyeron en el resultado».

Al ser preguntado por su mensaje a los jugadores de Egipto tras el partido, dijo: «Les he dado las gracias a todos; estoy muy satisfecho con el esfuerzo, sobre todo porque la mayoría de nuestra selección procede de la liga nacional, a diferencia de otras selecciones cuyos jugadores son profesionales en Europa».

Y concluyó: «Esperamos que haya justicia. Sufrimos una injusticia en el primer partido contra Bélgica, y hoy también fuimos víctimas de errores fatales, pero les digo a nuestros aficionados: estén orgullosos, tienen una selección que no teme a ningún rival».

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