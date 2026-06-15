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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hossam Hassan estalla: «Nos merecíamos un penalti... Si hubiera sido a favor de Bélgica, el árbitro lo habría pitado»

Belgium vs Egipto
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Egipto
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H. Hassan
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EE. UU.

Gran indignación por parte del seleccionador de los Faraones

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, criticó el arbitraje ante Bélgica y aseguró que al equipo «se le privó de un penalti claro» que podría haber cambiado el 1-1 inicial en el debut mundialista de ambos en 2026.

En declaraciones a BeIN Sports, Hassan afirmó que Egipto estuvo más cerca de ganar tras adelantarse en el marcador y generar ocasiones ante una de las selecciones más fuertes del torneo.

Hossam añadió: «Nos han robado un penalti claro y me sorprende que no lo haya pitado y que el árbitro no haya consultado el vídeo; si hubiera sido a favor de Bélgica, el árbitro lo habría pitado».

El técnico destacó su satisfacción con el rendimiento del equipo y recordó que la exigencia en los amistosos previos al Mundial les preparó para este nivel.

«Estoy contento de trabajar con los jugadores de la selección de Egipto y de lo que estamos logrando juntos, y estaba decidido a jugar contra grandes selecciones antes del Mundial».

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Destacó que la selección ha mejorado mucho en los últimos dos años y que ahora el objetivo es pasar a la siguiente ronda.

Concluyó: «Somos Egipto; aunque no ganemos, hemos evolucionado y ofrecemos un fútbol diferente desde hace dos años. Lo importante es pensar en la segunda fase y en la clasificación».

Con este empate, Egipto sumó su primer punto y comparte el liderato del grupo con Bélgica, aunque aún busca su primera victoria mundialista.

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