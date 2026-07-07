Hossam Hassan anuncia que boicoteará el Mundial y pregunta: ¿Se ha castigado a Egipto en el partido contra Argentina tras sus declaraciones sobre Palestina?

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, criticó la «falta de imparcialidad arbitral» en el partido contra Argentina en el Mundial 2026 y anunció que no verá más encuentros de este torneo.

Egipto llegó a ganar 2-0, pero terminó 2-3 y quedó eliminado en octavos.

El árbitro francés François Litxer anuló un gol egipcio y concedió otro dudoso a Argentina, lo que generó polémica.

En la rueda de prensa posterior, se le preguntó si Egipto había sido penalizado por sus declaraciones a favor de Palestina, y respondió: «No quiero llevar las cosas por ese camino».

Añadió: «Ayer hablé de cuestiones humanitarias, de niños a los que matan, y aquí nadie siente nada; se suponía que los medios debían apoyar la causa palestina».

El entrenador añadió: «En Gaza los niños llevan camisetas de clubes y selecciones europeas; os quieren, pero vosotros no os preocupáis por ellos».

Sobre lo que le dijo al árbitro tras la amarilla, añadió: «Le dije que lo que pasa es injusto y que Argentina ganó sin merecerlo».

Hassan añadió: «He decidido no ver ningún partido más de este Mundial por falta de justicia; cuando vuelva a mi país, tampoco lo haré».

Finalmente, reveló: «Les dije a los jugadores que estaba orgulloso; el equipo mejorará y, con justicia, puede plantar cara a cualquier rival».