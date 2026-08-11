El argelino Houssem Aouar, centrocampista del Al-Ittihad, expresó su alegría tras la victoria sobre el Al-Jazira de Emiratos en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, subrayando el deseo de los jugadores de firmar una temporada asombrosa con "los Tigres".

El Al-Ittihad venció al Al-Jazira por 4-1 en el partido que enfrentó a ambos hoy, martes, en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Aouar declaró a los canales de "Abu Dhabi Sports" tras el final del encuentro: "Estamos muy contentos, porque nuestro objetivo era jugar en el torneo de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, y ya nos hemos clasificado (a la fase de liga)".

Y añadió: "No fue fácil, el rival fue difícil para ser sincero, además el clima no era bueno y eso no nos ayudó, pero teníamos que adaptarnos, y lo hicimos muy bien".

Prosiguió: "Ahora estamos contentos, porque vamos a jugar en el lugar en el que debemos estar, y aspiramos a firmar una temporada asombrosa".

Y continuó: "Sin duda no estuvimos contentos con lo que ocurrió la temporada pasada, pero el pasado ya terminó, tenemos que olvidarlo y saber cómo sucedió eso".

Añadió: "Ahora tenemos un nuevo entrenador y una nueva metodología, y debemos estar todos juntos; la concentración de preparación fue muy buena".

Y agregó: "En mi caso, solo he disputado 10 días de preparación para la nueva temporada, y eso es difícil; incluso el partido ante el Al-Jazira fue como un partido de preparación para mí, porque solo jugué 45 minutos en la pretemporada".

Puntualizó: "Pero el equipo realizó un trabajo asombroso en la concentración en el extranjero en España, y todo lo que hicimos en la preparación fue para estar listos para el inicio de la temporada y para que nuestra afición esté orgullosa de nosotros".

Concluyó: "Nuestro primer partido en la Liga saudí será el próximo sábado, y esperamos que la afición esté presente, porque los necesitamos; ahora estamos preparados y mentalmente concentrados, y afrontamos la temporada con grandes aspiraciones, como siempre debe ser el caso del Al-Ittihad".

Cabe recordar que el Al-Ittihad comenzará la nueva temporada de la Liga Roshn el próximo sábado, cuando reciba al Al-Khaleej en el estadio Al-Inma, en la primera jornada de la competición.