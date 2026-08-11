¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Hossam Aouar: cumplimos nuestro objetivo en la élite de Asia y aspiramos a una temporada asombrosa

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Champions League - Clasificacion
H. Aouar
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita
Argelia

El centrocampista argelino marcó un gol en la victoria ante Al Jazira

El argelino Houssem Aouar, centrocampista del Al-Ittihad, expresó su alegría tras la victoria sobre el Al-Jazira de Emiratos en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, subrayando el deseo de los jugadores de firmar una temporada asombrosa con "los Tigres".

El Al-Ittihad venció al Al-Jazira por 4-1 en el partido que enfrentó a ambos hoy, martes, en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Aouar declaró a los canales de "Abu Dhabi Sports" tras el final del encuentro: "Estamos muy contentos, porque nuestro objetivo era jugar en el torneo de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, y ya nos hemos clasificado (a la fase de liga)".

Y añadió: "No fue fácil, el rival fue difícil para ser sincero, además el clima no era bueno y eso no nos ayudó, pero teníamos que adaptarnos, y lo hicimos muy bien".

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
1ª División
Hatta crest
Hatta
HAT
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ

Prosiguió: "Ahora estamos contentos, porque vamos a jugar en el lugar en el que debemos estar, y aspiramos a firmar una temporada asombrosa".

Y continuó: "Sin duda no estuvimos contentos con lo que ocurrió la temporada pasada, pero el pasado ya terminó, tenemos que olvidarlo y saber cómo sucedió eso".

Añadió: "Ahora tenemos un nuevo entrenador y una nueva metodología, y debemos estar todos juntos; la concentración de preparación fue muy buena".

Y agregó: "En mi caso, solo he disputado 10 días de preparación para la nueva temporada, y eso es difícil; incluso el partido ante el Al-Jazira fue como un partido de preparación para mí, porque solo jugué 45 minutos en la pretemporada".

Puntualizó: "Pero el equipo realizó un trabajo asombroso en la concentración en el extranjero en España, y todo lo que hicimos en la preparación fue para estar listos para el inicio de la temporada y para que nuestra afición esté orgullosa de nosotros".

Concluyó: "Nuestro primer partido en la Liga saudí será el próximo sábado, y esperamos que la afición esté presente, porque los necesitamos; ahora estamos preparados y mentalmente concentrados, y afrontamos la temporada con grandes aspiraciones, como siempre debe ser el caso del Al-Ittihad".

Cabe recordar que el Al-Ittihad comenzará la nueva temporada de la Liga Roshn el próximo sábado, cuando reciba al Al-Khaleej en el estadio Al-Inma, en la primera jornada de la competición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google