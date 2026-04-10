Hospital Al-Hilal: dos nuevas estrellas lesionadas antes del partido contra Al-Sadd y el regreso de Bouabri

Las lesiones persiguen al Al-Hilal antes de su partido de la Liga de Campeones de Asia contra el Al-Sadd.

El lunes se medirá al Al-Sadd en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Yeda, en los octavos de final.

A 72 horas del encuentro, el club informó, a través de su cuenta oficial en «X», sobre la evolución de varios jugadores, entre ellos el francés Simon Bouabri.

El club informó que Bouabri, ya recuperado de su lesión con la sub-21 de Francia, se ejercitó con el grupo el viernes y está disponible.

En el mismo informe, el defensa turco Yusuf Akçişik y el centrocampista saudí Nasser Al-Dosari completaron un entrenamiento físico con carrera y ejercicios con balón, acercándose a su regreso.

No obstante, el club informó que el extremo brasileño Malcom y el centrocampista saudí Mohammed Kanoo sufrieron lesiones tras la victoria 6-0 sobre Al-Khulud el miércoles en la jornada 29 de la Liga Roshen.

El club informó que Kano sufrió una lesión en el isquiotibial y Malcom dolor en el muslo posterior, por lo que se someterán a pruebas de imagen para determinar la gravedad y el tiempo de recuperación.

Su baja complica los planes del técnico Simone Inzaghi, quien ha confiado en ellos desde el inicio de la temporada.

Malcom ha jugado 33 partidos esta temporada, con 9 goles y 11 asistencias, y Kano ha sumado 5 goles y 5 asistencias en 36 encuentros.