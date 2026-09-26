La junta directiva de la Federación Egipcia de Fútbol estudia la situación del cuerpo técnico de la selección de Egipto, dirigido por Hossam Hassan, en medio de un clima de inestabilidad que rodea al equipo últimamente.

Según el sitio "Cairo 24", la Federación está preparando todos los escenarios posibles, en caso de que la selección falle ante Sudán del Sur, en el marco de la clasificación para la Copa África 2027, y en el partido amistoso previsto después ante Sudáfrica.

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Los últimos días han sido testigos de una amplia polémica en torno a algunas declaraciones y decisiones de Hossam Hassan, entre ellas sus palabras contra Mohamed El Shenawy, portero del Al Ahly, además de su decisión de sustituir a la estrella de Egipto Mohamed Salah, en el minuto 61 del partido ante Angola el pasado viernes en el Estadio de El Cairo, que terminó con un empate sin goles en el marco de la primera jornada de la clasificación para la Copa África.

El sitio citó a "una fuente cercana a la junta de la Federación Egipcia de Fútbol" que afirmó que "Hossam Hassan es el seleccionador de Egipto hasta el momento, pero todas las posibilidades siguen abiertas durante el próximo periodo".

La fuente añadió: "En caso de que se decida su salida, la tendencia será contratar a un entrenador extranjero de nivel mundial, si aumentan los fracasos tanto a nivel técnico como personal".

Egipto visitará a la selección de Sudán del Sur el próximo martes, después de que esta última cayera ante su anfitrión Malaui (2-1) en la primera jornada.

Hossam Hassan había llevado a la selección egipcia a los octavos de final del Mundial 2026, por primera vez en la historia de Egipto, antes de la dramática derrota a manos de Argentina (3-2).



