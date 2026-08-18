Hosam Hassan enciende a la prensa española: una historia egipcia que traspasa fronteras

El incidente de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, acaparó la atención de varios medios de comunicación españoles, después de que se difundieran ampliamente los detalles de una pelea ocurrida en un lugar de la Costa Norte (norte de Egipto). Los informes hablaron de que el técnico sufrió un desmayo y fue trasladado al hospital, en un suceso que generó una gran polémica dentro y fuera de Egipto.

El diario español "Sport" se centró en el aspecto más llamativo de la historia, señalando que Hossam Hassan sufrió un desmayo durante una fuerte pelea que, según se dijo, se produjo entre dos mujeres (sus dos esposas) en un lugar, antes de que las personas presentes intervinieran para contener la situación.

El periódico destacó que el suceso se difundió ampliamente a través de las redes sociales y se convirtió rápidamente en tema de conversación popular, especialmente por su relación con el seleccionador de Egipto.

Por su parte, el diario "Marca" abordó el suceso desde un ángulo diferente, centrándose en la paradoja entre el estatus deportivo del que goza Hossam Hassan y el incidente personal en el que se vio involucrado.

Señaló que las imágenes de la pelea se difundieron ampliamente, antes de que los informes hablaran de que el técnico cayó desmayado y fue trasladado para recibir atención médica.

Por su lado, "Cadena SER" ofreció un relato más detallado de los hechos, señalando que el altercado comenzó con un fuerte enfrentamiento verbal antes de evolucionar, según lo recogido de fuentes mediáticas, a un enfrentamiento físico, lo que llevó al personal de seguridad a intervenir para separar a las partes involucradas en la pelea, antes de la llegada de la policía al lugar.

"Cadena SER" se detuvo también en el estado de salud de Hossam Hassan, explicando que el técnico perdió el conocimiento durante el caos que siguió a la pelea, antes de ser trasladado a un centro médico, señalando que los informes que circularon indicaron que su estado de salud es estable y que no hay motivo de preocupación.

La cobertura española no se limitó a los detalles de la pelea, sino que se extendió a las repercusiones personales que acompañaron al suceso, después de que algunos informes abordaran lo que se rumoreó sobre la separación de Hossam Hassan de su primera esposa tras los hechos, convirtiendo la historia de un suceso pasajero en una crisis con dimensiones personales y mediáticas más amplias.

La paradoja que llamó la atención de los medios españoles reside en que Hossam Hassan, uno de los nombres más destacados en la historia del fútbol egipcio y director técnico de la selección de Egipto, se encontró en esta ocasión en el centro del escenario mediático lejos de los resultados de los partidos y los títulos, después de que un suceso personal difundido se convirtiera en una historia que captó la atención de varios periódicos y canales deportivos españoles.