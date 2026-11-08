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Mohamed Saeed
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¡Horror en el derbi noruego! Varios aficionados caen a través de una grada que se desploma y se detiene el partido entre Tromso y Bodo/Glimt

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Un suceso aterrador ensombreció el derbi del norte de Noruega del domingo: una parte de una grada del estadio cedió y varios aficionados se precipitaron a través de la estructura. El partido de la Eliteserien entre Tromso y Bodo/Glimt tuvo que suspenderse mientras los servicios de emergencia acudían al lugar para atender a las personas atrapadas en el derrumbe.

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Caos en el Alfheim Stadion

El esperado encuentro de la Eliteserien entre Tromso y Bodo/Glimt dio un giro aterrador en el minuto 41, cuando una parte de la grada visitante cedió de repente. Mientras los aficionados animaban y saltaban, el suelo bajo sus pies se desplomó y se vivieron escenas de pánico en el Alfheim Stadion. El árbitro detuvo de inmediato el partido a las 15:12, con el marcador aún 0-0, mientras el personal sanitario y la policía cruzaban el campo a toda prisa para llegar a la zona afectada, detrás de la portería.

Los testigos describieron un momento aterrador en el que la estructura de la grada pareció ceder de golpe. Una aficionada, Andrine Moen, relató a los medios la angustiosa experiencia. «Nos levantamos y saltamos al ritmo de un cántico de la afición. Entonces el suelo se desplomó y la fila que teníamos delante se partió en dos», declaró a RMC Sport. «Al menos dos personas cayeron a través del suelo, pero no sabemos desde qué altura ni cuántas fueron en total».

Heridos y respuesta de emergencia

Inmediatamente después del desplome, la grada, que albergaba a unos 600 aficionados visitantes, fue evacuada por precaución. Los responsables del Bodo/Glimt se apresuraron a informar sobre el estado de sus seguidores desplazados. «Hasta cinco personas cayeron a través del suelo y una fue trasladada al hospital», declaró Simen Pedersen, portavoz del Glimt, al medio local VG, según recoge The Sun. Según las informaciones, Pedersen confirmó que la persona trasladada al hospital estaba consciente mientras recibía atención médica.

La policía local ya ha confirmado que abrirá una investigación formal para determinar cómo pudo producirse un fallo de tal magnitud en un acontecimiento deportivo de primera división. La zona del estadio afectada quedó clausurada durante el resto del día, lo que obligó a reubicar a los aficionados visitantes. Tras una interrupción de casi una hora, se decidió reanudar el partido a las 16:00 a partir del minuto 43. Sorprendentemente, el delantero del Bodo/Glimt Ola Brynhildsen logró adelantar a los visitantes por 1-0 casi inmediatamente después de que los jugadores regresaran al campo.

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La trayectoria europea del Bodo/Glimt

Este incidente en la competición nacional se produce en un momento de gran notoriedad para el Bodo/Glimt, que se ha convertido en una de las historias más interesantes del fútbol europeo. Representante de una pequeña ciudad de apenas 50.000 habitantes, el club pasó de lograr el ascenso en 2017 a conquistar cuatro de los últimos seis títulos de la liga noruega bajo la dirección de Kjetil Knutsen. Su éxito lo llevó a la fase de liga de la renovada Champions League, donde se ha medido a algunos de los grandes equipos del continente, incluida una ajustada derrota por 4-3 ante el Napoli.

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Pese a su dominio en Noruega, el campeón noruego ha tenido dificultades esta temporada en la máxima competición europea y solo ha conseguido una victoria en cuatro partidos. Actualmente ocupa los puestos bajos de la clasificación de 36 equipos y afronta una difícil tarea para clasificarse para las eliminatorias de acceso, con partidos aún por disputar ante el Manchester City y el Atlético de Madrid.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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