Horas después de separarse de su esposa: el vídeo borrado de Neuer que despierta interrogantes

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Un vídeo poco habitual de Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, junto a su hijo Luca ha generado una gran repercusión en las redes sociales, pero su aparición pública llegó en un momento llamativo, lo que ha multiplicado las preguntas sobre las circunstancias de su difusión y su origen.

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Lo curioso es que Neuer, campeón del mundo en 2014, no fue quien tomó la iniciativa de publicar el vídeo, sino que apareció en él a petición de un directivo de un club brasileño, que después tomó la sorprendente decisión de borrarlo de su cuenta de Instagram, a pesar de que la grabación ya se había difundido ampliamente.

La historia comenzó el sábado, cuando Alexandre Mattos, director ejecutivo del Santos brasileño, publicó un breve vídeo en su cuenta personal de Instagram, que cuenta con unos 545.000 seguidores, en el que aparece el portero del Bayern de Múnich enviando un saludo a Noah, el hijo del directivo brasileño.

En su mensaje, recogido por el diario Bild, Neuer dijo: «Hola, Noah, soy Manuel. Encantado de conocerte. ¡Hola! Te mando saludos desde Alemania. Buenos días», en un gesto cariñoso hacia el niño.

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El guardameta alemán no se limitó a saludar, ya que apareció con su hijo Luca en brazos, de dos años y el mayor de sus dos hijos, al que señaló durante el vídeo diciendo: «Un beso también de Luca». El pequeño sonrió y saludó con la mano a la cámara repitiendo: «¡Hola!».

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El vídeo tuvo una rápida respuesta de aficionados de Alemania, Brasil y otros países, y numerosas cuentas lo compartieron en las redes sociales entre comentarios positivos que celebraban el inusual momento familiar. Además, muchos usuarios destacaron el evidente parecido entre Neuer y su hijo pequeño.

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La grabación despertó todavía más interés por el momento en que apareció, pocas horas después de que el diario alemán Bild publicara en exclusiva la separación de Neuer de su esposa Anika, de 26 años, un giro inesperado en la vida personal del portero del Bayern de Múnich.

El periódico ya había abordado en otras informaciones los detalles de la separación, señalando que el guardameta alemán ya se ha marchado de casa, poco tiempo después del nacimiento de su segundo hijo. Según algunas informaciones, el asunto incluso había sido tema de conversación en el vestuario del Bayern de Múnich.

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Sin embargo, el giro más llamativo de la historia del vídeo llegó cuando Mattos decidió eliminarlo de su cuenta de Instagram, pese a que ya había trascendido su perfil y había llegado a aficionados de distintos países. Según Bild, el directivo brasileño tomó la decisión por su cuenta, después de replantearse qué tipo de contenido quería publicar en su perfil personal, y optó por limitarlo a asuntos profesionales y de trabajo, sin entrar en otros temas. Eso le llevó a borrar el mensaje de Neuer, aunque no logró frenar su difusión, ya que para entonces se había propagado.

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