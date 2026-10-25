La Confederación Asiática de Fútbol anunció el aplazamiento del partido entre el Al Nassr saudí y el Al Wasl emiratí, que estaba previsto disputarse mañana lunes en el estadio de la Universidad Rey Saud en Riad, dentro de la fase de liga de la zona oeste de la Liga de Campeones de la Élite de Asia, quedando pendiente de fijar más adelante una nueva fecha para el enfrentamiento.

La Confederación Asiática aclaró, en un comunicado oficial, que anunciará la nueva fecha del partido y el horario de su inicio en el momento oportuno, sin revelar por ahora los motivos del aplazamiento ni fijar una fecha alternativa.

El aplazamiento llega en un momento en el que ambos equipos buscan mejorar sus resultados en la fase de liga, ya que el Al Nassr ocupa la octava posición con 3 puntos, después de iniciar su andadura con una victoria en un partido, antes de encajar una dura derrota ante el Al Ain emiratí por cuatro goles a cero.

Por su parte, el Al Wasl atraviesa un arranque accidentado, tras ocupar la decimocuarta posición sin puntos, después de sus derrotas ante el Al Qadsiah y el Al Ahli en las dos primeras jornadas de la competición.

Según el sistema del torneo, los ocho primeros clubes de las zonas oeste y este se clasifican para los octavos de final, antes de completar la competición con el sistema de rondas eliminatorias para determinar el campeón del continente.

Próximos partidos ALN AFC Liga de Campeones 14:15 ALW

Está previsto que Arabia Saudí acoja las rondas finales del torneo, desde los cuartos de final hasta el partido final, con sistema de concentración durante el periodo comprendido entre el 23 de abril y el 1 de mayo de 2027.