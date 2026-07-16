La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se ha adueñado por completo de Norteamérica, ofreciendo un enorme espectáculo de fútbol de 48 selecciones en Estados Unidos, Canadá y México. Con el torneo en pleno apogeo, ya hemos dejado atrás oficialmente los intensos cuartos de final y las semifinales, por lo que solo queda el desenlace definitivo de este torneo de un mes: el partido por el tercer puesto y la final del Mundial.

Para los aficionados que siguen el torneo desde la zona horaria del Pacífico (PT), el calendario de retransmisiones sigue siendo muy accesible. Los espectadores en PT cuentan con una programación perfectamente ajustada de partidos matinales y de mediodía durante el fin de semana. Como el empate ya no es una opción, cualquier partido que termine igualado tras 90 minutos irá a una emocionante prórroga y a una posible tanda de penaltis a muerte súbita.

Gestionar los horarios de inicio en la zona horaria del Pacífico ayuda a los espectadores internacionales a seguir sin problemas los partidos nocturnos y los ajustes de cuotas en directo. Para asegurarte de que tus pronósticos analíticos se realizan en una interfaz ágil y con excelentes márgenes de cuotas, registrarte con un código es clave. Descubre nuestras instrucciones paso a paso para conseguir una gran bonificación de depósito con nuestro código promocional de Melbet verificado.

A continuación, la guía definitiva de GOAL sobre los horarios restantes de la fase eliminatoria y el calendario exacto en PT para los decisivos partidos que quedan esta semana.





Las franjas horarias diarias estándar del Mundial 2026 (PT)

Durante la enorme fase de grupos de 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados puedan seguir la mayor cantidad posible de acción consecutiva. Si estás intentando cuadrar tu jornada laboral en la Costa Oeste o bloquear huecos en tu calendario, estas son las ventanas recurrentes que debes tener en cuenta:

La ventana del café de la mañana (9:00 / 10:00 PT): Ideal para tenerla en una segunda pantalla mientras vacías tu bandeja de entrada.

La ventana de la pausa para comer (12:00 / 13:00 PT): Perfecta para seguir dobles sesiones de alto nivel a la hora del almuerzo.

La ventana de después del trabajo (16:00 / 17:00 PT): Puedes engancharte a una segunda parte justo cuando terminas la jornada.

El cierre estelar en prime time (19:00 / 20:00 / 21:00 PT): Grandes duelos, incluidos los partidos de la selección anfitriona en Los Ángeles, Seattle y Vancouver.





📅 Mundial 2026: calendario de semifinales y finales (hora del Pacífico)

La competición se ha reducido a las cuatro selecciones finalistas de élite. Este es el calendario actualizado de televisión y streaming desde principios de esta semana hasta el pitido final del domingo, detallado en hora del Pacífico (PT):

Fecha Partido Hora de inicio (PT) Estadio / Ciudad anfitriona Plataformas de retransmisión (EE. UU.) Mar., 14 de julio Francia 🇫🇷 0–2 España 🇪🇸 (Semifinal 1) 12:00 Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mié., 15 de julio Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2) 12:00 Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Jue., 16 de julio (hoy) Día de descanso: no hay partidos programados — — — Vie., 17 de julio (mañana) Día de descanso: no hay partidos programados — — — Sáb., 18 de julio Francia 🇫🇷 vs. Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Partido por el tercer puesto) 14:00 Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Dom., 19 de julio España 🇪🇸 vs. Argentina 🇦🇷 (Final del Mundial) 12:00 NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock





Dónde verlo en streaming en la Costa Oeste

Si estás pensando en prescindir por completo de la televisión por cable antes de que llegue el partido inaugural, hay varias plataformas importantes que te ofrecerán las señales digitales más limpias:

Fubo (la opción del fanático del deporte): Incluye todas y cada una de las cadenas esenciales en inglés y en español ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). También incorpora una útil función de grabación ilimitada en la nube si necesitas grabar un partido matinal mientras estás atrapado en una reunión. Peacock (centro en español): Emitirá en directo los 104 partidos en español a través de Telemundo Deportes y Universo por 10,99 $/mes (plan Premium). FOX One y Tubi (las plataformas independiente y gratuita): La aplicación premium de FOX, FOX One , ofrecerá streaming directo al consumidor de cada minuto de juego, mientras que su servicio gratuito de streaming, Tubi , contará con un espacio completamente dedicado al Mundial, con repeticiones de partidos durante las 24 horas y resúmenes condensados bajo demanda.