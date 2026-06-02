Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora del Pacífico (PT)

Ya casi se siente la emoción y el olor de la comida del estadio. Pero antes de que llenes la nevera y te despejes de todo lo que tengas que hacer hoy, recordemos que la Copa Mundial de la FIFA 2026 empezará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026.
Aunque hoy no haya partidos en directo, la programación de retransmisiones y el calendario ya están confirmados. Como el torneo se celebra en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados de la costa oeste disfrutarán de una gran ventaja logística.
Olvídate de madrugar o de ver los partidos a escondidas bajo el escritorio, como pasaba con torneos en Europa o Asia. En la costa oeste (PT), podrás disfrutar de cafés mañaneros con un partido, almuerzos con otro y dobles encuentros en prime time por la noche.
A continuación, la guía definitiva de GOAL con los horarios habituales del torneo y el calendario exacto en hora del Pacífico para la tan esperada semana inaugural.
📅 Copa del Mundo 2026: Calendario de partidos de la semana inaugural (hora del Pacífico)
Fecha
Enfrentamiento
Hora de inicio (hora del Pacífico)
Sede / Ciudad anfitriona
Canales de retransmisión
Jueves 11 de junio
México vs. Sudáfrica
12:00 p. m.
Estadio de la Ciudad de México
FOX, Tubi 4K / Univision
Corea del Sur vs. Chequia
19:00
Estadio de Guadalajara
FS1 / Universo
Viernes 12 de junio
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
12:00 h (mediodía)
Estadio de Toronto
FOX / TSN
Estados Unidos vs. Paraguay
18:00
Estadio SoFi (Los Ángeles)
FOX / Peacock
Sábado 13 de junio
Qatar contra Suiza
12:00 h (mediodía)
Área de la Bahía de San Francisco
FOX
Brasil vs. Marruecos
15:00
Nueva York y Nueva Jersey
FS1
Haití vs. Escocia
18:00
Estadio de Boston
FS1
Australia vs. Turquía
21:00
BC Place (Vancouver)
FOX
Domingo 14 de junio
Alemania vs. Curaçao
10:00
Estadio de Houston
FOX
Países Bajos vs. Japón
13:00
Estadio de Dallas
FOX
Costa de Marfil vs. Ecuador
16:00
Estadio de Filadelfia
FS1
Suecia vs. Túnez
19:00
Estadio de Monterrey
FS1
Horarios diarios estándar de la Copa del Mundo 2026 (hora del Pacífico):
Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados puedan ver el mayor número posible de partidos seguidos. Si vives en la costa oeste y quieres organizar tu agenda, estos son los horarios habituales que debes marcar:
- Franja de café matutino (9:00/10:00 a. m., hora del Pacífico): ideal para tenerla en un segundo monitor mientras revisas el correo.
- La ventana de la pausa para comer (12:00 / 13:00 PT): ideal para ver dobles partidos de alto nivel mientras almuerzas.
- La ventana «Después del trabajo» (16:00 / 17:00 PT): disfruta de la segunda parte al final de la jornada.
- Sesión de prime time (19:00, 20:00 o 21:00 PT): partidos estrella con las selecciones anfitrionas en Los Ángeles, Seattle y Vancouver.
Dónde ver los partidos en streaming en la costa oeste
Si planeas prescindir de la TV por cable, estas plataformas ofrecen la mejor transmisión digital:
- Fubo (para los amantes del deporte): incluye todas las cadenas esenciales en inglés y español (FOX, FS1, Telemundo, Universo) y ofrece DVR en la nube ilimitado para grabar partidos.
- Peacock (centro de contenidos enespañol): emite los 104 partidos en directo por 10,99$al mes (plan Premium).
- FOX One y Tubi (opciones gratuitas e independientes): la aplicación premium de FOX, FOX One, transmitirá cada minuto de juego directamente al consumidor, mientras que su servicio gratuito, Tubi, contará con un centro dedicado al Mundial con repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.
📺 Nota sobre el streaming en 4K: Para disfrutar del partido de la selección de EE. UU. en el SoFi Stadium en 4K, asegúrate de tener una conexión Wi-Fi estable de al menos 25 Mbps y evita así pixelaciones o buffering cuando el árbitro consulte el VAR.