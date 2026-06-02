Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora del Este (ET)

Ya casi sentimos el césped recién cortado y el rugido de la multitud. Pero antes de despejar tu agenda, recordemos la cronología: la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026.
Aunque hoy no haya partidos, los calendarios oficiales de retransmisión de la FIFA y FOX Sports ya están confirmados. Como este histórico torneo de 48 equipos se celebra en toda Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados de la costa este van a disfrutar de una mejora espectacular. Olvídate de madrugar: la programación en la Costa Este (ET) ofrecerá partidos por la mañana, tarde y noche.
A continuación, la guía definitiva de GOAL con las franjas horarias habituales del torneo y el calendario exacto en hora del Este (ET) para la esperadísima semana inaugural.
Horarios diarios estándar de la Copa del Mundo 2026 (ET)
Durante la fase de grupos de 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados puedan ver la mayor cantidad de acción en directo posible. Si estás planificando tu horario de teletrabajo o organizando tu tiempo en el sofá, estas son las franjas horarias que debes marcar en tu calendario:
- Franja temprana: 12:00 p. m. ET / 1:00 p. m. ET (ideal para el receso de comida)
- Franja de tarde: 15:00 h ET / 16:00 h ET / 17:00 h ET (ideal tras la jornada laboral)
- Franja de máxima audiencia: 19:00 h ET / 20:00 h ET / 21:00 h ET (partidos estrella).
- La franja nocturna: 22:00 h ET / 23:00 h ET / 00:00 h ET (ciudades anfitrionas de la costa oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver)
📅 Copa del Mundo 2026: calendario de la primera semana (hora del Este).
Fecha
Enfrentamiento
Hora de inicio (ET)
Sede / Ciudad anfitriona
Canales de retransmisión
Jueves 11 de junio
México vs. Sudáfrica
15:00
Estadio de la Ciudad de México
FOX, Tubi 4K / Univision
Corea del Sur vs. República Checa
22:00
Estadio de Guadalajara
FS1 / Universo
Viernes 12 de junio
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
15:00
Estadio de Toronto
FOX / TSN
Estados Unidos vs. Paraguay
21:00
Estadio SoFi (Los Ángeles)
FOX / Peacock
Sábado 13 de junio
Qatar contra Suiza
15:00
Área de la Bahía de San Francisco
FOX
Brasil vs. Marruecos
18:00
Nueva York y Nueva Jersey
FS1
Haití vs. Escocia
21:00
Estadio de Boston
FS1
Australia vs. Turquía
00:00 (medianoche)
BC Place (Vancouver)
FOX
Domingo 14 de junio
Alemania vs. Curaçao
13:00
Estadio de Houston
FOX
Países Bajos vs. Japón
16:00
Estadio de Dallas
FOX
Costa de Marfil vs. Ecuador
19:00
Estadio de Filadelfia
FS1
Suecia vs. Túnez
22:00
Estadio de Monterrey
FS1
Horarios diarios de The Standard para la Copa del Mundo 2026 (hora del Este):
Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados disfruten de la mayor acción posible. Si estás en la costa este y quieres organizar tu agenda, marca estos horarios:
- Franja horaria de la pausa para comer (12:00/13:00, hora del Este): ideal para ponerla en un segundo monitor mientras respondes correos o tomas un descanso.
- Franja de media tarde (15:00/16:00 ET): una pausa ideal para cerrar la jornada laboral con fútbol internacional.
- Franja de máxima audiencia (18:00, 19:00 o 20:00 ET): partidos destacados, incluidos los del equipo anfitrión, en el horario estelar.
- La franja nocturna (21:00, 22:00 y medianoche ET): partidos en ciudades de la costa oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver.
Dónde ver los partidos en streaming en la costa este
Si planeas cortar la televisión por cable antes de la inauguración, estas son tus mejores opciones para ver los partidos en alta definición:
- Fubo (Premium Choice): Incluye FOX, FS1, Telemundo y Universo en inglés y español, y ofrece DVR en la nube ilimitado.
- Peacock (centro de contenido en español): emite los 104 partidos en directo en español por 10,99$ al mes (plan Premium).
- FOX One y Tubi (plataformas en inglés): El nuevo servicio de suscripción de FOX transmitirá todos los partidos, y su plataforma gratuita, Tubi, ofrecerá repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.
📺 Nota de fidelidad: Para ver en 4K HDR por Fubo Ultra o la app de FOX Sports, necesitas al menos 25 Mbps de conexión para evitar buffering en el momento clave.