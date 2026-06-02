Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FIFA World Cup 2026 Venues - Atlanta StadiumGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora del Este (ET)

World Cup

Guía completa para ver todos los partidos del Mundial en directo en la zona horaria del Este.

Ya casi sentimos el césped recién cortado y el rugido de la multitud. Pero antes de despejar tu agenda, recordemos la cronología: la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026.


Aunque hoy no haya partidos, los calendarios oficiales de retransmisión de la FIFA y FOX Sports ya están confirmados. Como este histórico torneo de 48 equipos se celebra en toda Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados de la costa este van a disfrutar de una mejora espectacular. Olvídate de madrugar: la programación en la Costa Este (ET) ofrecerá partidos por la mañana, tarde y noche.

A continuación, la guía definitiva de GOAL con las franjas horarias habituales del torneo y el calendario exacto en hora del Este (ET) para la esperadísima semana inaugural.




Horarios diarios estándar de la Copa del Mundo 2026 (ET)

Durante la fase de grupos de 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados puedan ver la mayor cantidad de acción en directo posible. Si estás planificando tu horario de teletrabajo o organizando tu tiempo en el sofá, estas son las franjas horarias que debes marcar en tu calendario:

  • Franja temprana: 12:00 p. m. ET / 1:00 p. m. ET (ideal para el receso de comida)
  • Franja de tarde: 15:00 h ET / 16:00 h ET / 17:00 h ET (ideal tras la jornada laboral)
  • Franja de máxima audiencia: 19:00 h ET / 20:00 h ET / 21:00 h ET (partidos estrella).
  • La franja nocturna: 22:00 h ET / 23:00 h ET / 00:00 h ET (ciudades anfitrionas de la costa oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver)


📅 Copa del Mundo 2026: calendario de la primera semana (hora del Este).

Fecha

Enfrentamiento

Hora de inicio (ET)

Sede / Ciudad anfitriona

Canales de retransmisión

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica

15:00

Estadio de la Ciudad de México

FOX, Tubi 4K / Univision


Corea del Sur vs. República Checa

22:00

Estadio de Guadalajara

FS1 / Universo

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

15:00

Estadio de Toronto

FOX / TSN


Estados Unidos vs. Paraguay

21:00

Estadio SoFi (Los Ángeles)

FOX / Peacock

Sábado 13 de junio

Qatar contra Suiza

15:00

Área de la Bahía de San Francisco

FOX


Brasil vs. Marruecos

18:00

Nueva York y Nueva Jersey

FS1


Haití vs. Escocia

21:00

Estadio de Boston

FS1


Australia vs. Turquía

00:00 (medianoche)

BC Place (Vancouver)

FOX

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curaçao

13:00

Estadio de Houston

FOX


Países Bajos vs. Japón

16:00

Estadio de Dallas

FOX


Costa de Marfil vs. Ecuador

19:00

Estadio de Filadelfia

FS1


Suecia vs. Túnez

22:00

Estadio de Monterrey

FS1



Horarios diarios de The Standard para la Copa del Mundo 2026 (hora del Este):

Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados disfruten de la mayor acción posible. Si estás en la costa este y quieres organizar tu agenda, marca estos horarios:

  • Franja horaria de la pausa para comer (12:00/13:00, hora del Este): ideal para ponerla en un segundo monitor mientras respondes correos o tomas un descanso.
  • Franja de media tarde (15:00/16:00 ET): una pausa ideal para cerrar la jornada laboral con fútbol internacional.
  • Franja de máxima audiencia (18:00, 19:00 o 20:00 ET): partidos destacados, incluidos los del equipo anfitrión, en el horario estelar.
  • La franja nocturna (21:00, 22:00 y medianoche ET): partidos en ciudades de la costa oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver.



Dónde ver los partidos en streaming en la costa este

Si planeas cortar la televisión por cable antes de la inauguración, estas son tus mejores opciones para ver los partidos en alta definición:

  1. Fubo (Premium Choice): Incluye FOX, FS1, Telemundo y Universo en inglés y español, y ofrece DVR en la nube ilimitado.
  2. Peacock (centro de contenido en español): emite los 104 partidos en directo en español por 10,99$ al mes (plan Premium).
  3. FOX One y Tubi (plataformas en inglés): El nuevo servicio de suscripción de FOX transmitirá todos los partidos, y su plataforma gratuita, Tubi, ofrecerá repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.

📺 Nota de fidelidad: Para ver en 4K HDR por Fubo Ultra o la app de FOX Sports, necesitas al menos 25 Mbps de conexión para evitar buffering en el momento clave.

Anuncios