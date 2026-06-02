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FIFA World Cup 2026 Venues - Houston StadiumGetty Images Sport
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Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora central (CT)

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Guía completa para ver todos los partidos del Mundial en directo en la zona horaria central.

Ya se siente la emoción y el aroma de la comida del estadio. Pero antes de vaciar la nevera y despejar tu agenda, recordemos que la Copa Mundial de la FIFA 2026 empezará el jueves 11 de junio de 2026.


Aunque hoy no hay partidos en directo, el calendario de retransmisiones y los horarios ya están confirmados. Al disputarse este histórico torneo de 48 equipos en toda Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados de la zona horaria central están de enhorabuena.

Olvídate de las alarmas a las 2:00 a. m. o de ver los partidos a escondidas al amanecer, como pasaba en torneos de Europa o Asia. En su lugar, los aficionados en la Zona Central (CT) disfrutarán de una rutina ideal: partidos a media mañana para tomar café, enfrentamientos durante la pausa de comida y dobles sesiones en horario estelar por la noche.

A continuación, la guía definitiva de GOAL con los horarios habituales del torneo y el calendario exacto en hora central (CT) para la esperadísima semana inaugural.


📅 Mundial 2026: Calendario de partidos de la semana inaugural (hora central)

Fecha

Enfrentamiento

Hora de inicio (hora central)

Estadio / Ciudad

Canales de retransmisión

Jueves, 11 de junio

México vs. Sudáfrica

14:00

Estadio de la Ciudad de México

FOX, Tubi 4K / Univision


Corea del Sur vs. República Checa

21:00

Estadio de Guadalajara

FS1 / Universo

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

14:00

Estadio de Toronto

FOX / TSN


Estados Unidos vs. Paraguay

20:00

Estadio SoFi (Los Ángeles)

FOX / Peacock

Sábado 13 de junio

Qatar contra Suiza

14:00

Área de la Bahía de San Francisco

FOX


Brasil vs. Marruecos

17:00

Nueva York y Nueva Jersey

FS1


Haití vs. Escocia

20:00

Estadio de Boston

FS1


Australia vs. Turquía

23:00

BC Place (Vancouver)

FOX

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curaçao

12:00 h (mediodía)

Estadio de Houston

FOX


Países Bajos vs. Japón

15:00

Estadio de Dallas

FOX


Costa de Marfil vs. Ecuador

18:00

Estadio de Filadelfia

FS1


Suecia vs. Túnez

21:00

Estadio de Monterrey

FS1

Horarios diarios de la Copa del Mundo 2026 de The Standard (hora central)

Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se programarán de forma consecutiva para que los aficionados puedan seguir la mayor acción posible. Si estás organizando tu trabajo desde casa para el verano o tus bloques de calendario, marca estas franjas horarias recurrentes:

  • Media mañana (11:00-12:00, hora central): ideal de fondo mientras revisas correos o vas a comer.
  • Franja de media tarde (14:00, 15:00 o 16:00 h, hora central): la distracción perfecta para llegar al final de tu jornada con el mejor fútbol internacional.
  • La franja de después del trabajo/la cena (17:00 / 18:00 / 19:00 CT): Partidos estrella en horario de máxima audiencia, justo cuando cierras sesión y te acomodas para la noche.
  • La sesión nocturna de máxima audiencia (20:00 / 21:00 / 23:00 CT): partidos de alto nivel en ciudades de la costa oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver.



Dónde ver los partidos en streaming en la zona horaria central

Si planeas prescindir de la TV por cable antes del inicio de la temporada, estas plataformas te ofrecen la mejor señal:

  1. Fubo (para los amantes del deporte): incluye todos los canales del torneo en inglés y español (FOX, FS1, Telemundo, Universo) y ofrece DVR en la nube ilimitado, ideal para grabar un partido de las 14:00 mientras estás en una reunión.
  2. Peacock (centro de contenidos enespañol): transmite los 104 partidos en directo por 10,99$al mes (plan Premium).
  3. FOX One y Tubi (opciones gratuitas e independientes): FOX One emitirá todos los partidos en directo, mientras que Tubi ofrecerá repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.

📺 Streaming en 4K: Para disfrutar del partido de la selección estadounidense en el SoFi Stadium en ultra-HD, necesitas una conexión Wi-Fi estable de al menos 25 Mbps y evitar así pixelaciones o buffering en los momentos clave.

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