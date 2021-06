¿A qué hora es y qué canal transmite Paraguay vs Bolivia, de la Copa América?

La Blanquirroja y la Verde debutarán en el torneo contiental este lunes 14 de junio.

La Copa América ya se está disputando, y el partido que cerrará la actividad este lunes 14 de junio cruzará a Paraguay y Bolivia, en contienda correspondiente al Grupo A de la competencia continental.

La Blanquirroja y la Verde buscarán dar la sorpresa y seguir soñando con avanzar a las fases definitivas de la competición, sabiendo que hay equipos muy fuertes que podrían complicarlos. Por eso, habrá que sumar desde este primer compromiso.

En Goal, todo lo que tienes que saber sobre este partido.

¿QUÉ DÍA Y A QUÉ HORA SE JUEGA PARAGUAY VS BOLIVIA?

El encuentro, válido por la primera fecha del Grupo A de Copa América, se disputará hoy lunes 14 de junio a las 20:00 horas de Chile, 21:00 de Argentina, además de las 18:00 horas en México y Colombia.

MÉXICO 19:00 TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA 21:00 TV TyC Sports y DTV Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA 19:00 TV Gol Caracol y DTV Streaming Caracol TV y DTV GO CHILE 20:00 TV DirecTV Sports 610 y 1610 Streaming DirecTV GO ESPAÑA 2:00 Streaming Sin TV

Se puede acceder al encuentro a través de los servicios de streaming de Estadio TNT en Chile, además de TyC Play en Argentina y DirecTV GO para ambos territorios. En México, a través de la aplicación Blue to Go.