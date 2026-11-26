Cómo ver el Honduras sub-17 vs Japón sub-17 con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrar restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 27 nov 2026 - 08:00

Honduras sub-17 se enfrenta a Japón sub-17 en el Grupo L del Mundial sub-17. Ambos equipos siguen buscando sus primeros puntos en esta edición. La sede aún no está confirmada.

Honduras ocupa la cuarta posición del grupo tras dos derrotas consecutivas. Perdió 2-0 ante Serbia sub-17 el 21 de noviembre y después cayó por el mismo resultado frente a Colombia sub-17 el 24 de noviembre.

La tendencia preocupa al conjunto centroamericano. Sus resultados en esta competición reflejan cinco derrotas consecutivas y su defensa ha estado sometida a una gran presión.

Japón es tercero del grupo, pero también llega tras encadenar derrotas. Cayó 2-1 ante Colombia sub-17 y después perdió 1-0 frente a Serbia sub-17 el 24 de noviembre.

El conjunto japonés ha demostrado que puede ganar con autoridad, como dejó claro su victoria por 3-0 ante Sudáfrica sub-17. Sin embargo, los marcadores ajustados le han perjudicado en este grupo.

Honduras verá el duelo ante Japón como una oportunidad para frenar su mala racha, mientras que Japón querrá enderezar su rumbo en el torneo. Así puedes seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro. Los detalles del canal de televisión y las opciones para verlo en directo por streaming se añadirán cuando se confirmen los operadores.

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