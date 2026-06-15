Honda sorprende con un enorme desaire hacia el delantero de la selección holandesa

Keisuke Honda sorprendió el domingo como comentarista en el Holanda-Japón (2-2). El exdelantero de VVV-Venlo y AC Milan hizo comentarios curiosos sobre Cody Gakpo y Denzel Dumfries.

Las pausas de hidratación ordenadas por la FIFA le parecieron una “tontería”.

Contratado como comentarista para la televisión japonesa, confundía el VAR con «VTR» y mostraba abierto aburrimiento durante el partido de Países Bajos. «¿Solo van 40 minutos? Este Mundial me agota y me pone nervioso. No puedo más».

Criticó a Gakpo, al que calificó de “irritante” y cuya altura (“¿Cómo puede un extremo medir 1,93 m?”) le pareció ridícula.

«En la selección holandesa solo hay: un Gakpo, dos Gakpo, tres Gakpo, cuatro De Jong. ¿Es que los holandeses no tienen otros futbolistas? ¡Incluso sus tazas de baño son altísimas!», afirmó el jugador que militó en el VVV entre 2008 y 2010 y que en 2019 vistió durante un breve periodo la camiseta del Vitesse.

Tampoco reconoció a Denzel Dumfries y se sorprendió al saber que el lateral del Inter podía fichar por el Real Madrid.

En el estudio de la televisión japonesa sus comentarios provocan risas, aunque en X se le ve celebrar con entusiasmo los goles de Japón a Holanda, que así perdió puntos en la fase final.