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Mats Hummels 2025Getty Images
Hussein Hamdy

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Homles: El Barcelona le ha hecho perder a Alemania su identidad

M. Hummels
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Una confesión impactante

Mats Hummels, leyenda del fútbol alemán, critica la imitación del estilo de España y el Barcelona, a la que culpa del declive de Alemania y de la pérdida de sus rasgos históricos.

Hummels, exinternacional alemán y comentarista de Magenta TV, lo explicó en un debate previo a la final del Mundial 2026: «No sé si es cierto al 100 %, pero hacia 2010 se creía que debíamos copiar el «tiki-taka» de España y el Barcelona, entonces el referente».

El campeón del Mundial 2014 admite que ese cambio mejoró el nivel técnico de los jugadores, pero a costa de las cualidades tradicionales de Alemania y añade: «Ha surgido un gran número de jugadores con gran técnica, buenos pases y capacidad para cambiar el rumbo del juego. Pero a Alemania le faltan los auténticos regateadores, los jugadores capaces de crear ocasiones de la nada».

Además, criticó la obsesión de las canteras por los resultados inmediatos: «Los jugadores más fuertes físicamente en las categorías inferiores recibían más oportunidades que los que maduraban más tarde».

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