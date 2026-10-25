En la victoria por 2-1 del club más laureado de los Países Bajos en el campo del Sparta Rotterdam, en la décima jornada de la Eredivisie, Brandt sumó sus dos primeras asistencias con la camiseta del Ajax.

En el minuto 22, el jugador de 30 años participó primero en la jugada del gol que abrió el marcador, obra de Abdellah Ouazane. A 20 metros de la portería, Brandt combinó con una gran pared con el marroquí de 17 años, que marcó después con un buen disparo desde el borde del área. En el minuto 43, el Sparta empató momentáneamente por medio de Jens Toornstra, pero los visitantes respondieron antes del descanso.

Brandt volvió a participar directamente en el gol. Esta vez condujo el balón en un contraataque desde su propio campo hasta el área rival, donde asistió al delantero Tolu Arokodare, que definió con frialdad (45+1).

Julian Brandt es quien más ocasiones crea en el Ajax

Brandt ya había tenido una gran influencia en el ataque del Ajax, más allá de los ocho goles que llevaba hasta entonces. El exjugador del BVB es, de hecho, el futbolista del Ajax que más ocasiones ha creado hasta ahora en la Eredivisie. En el empate 1-1 contra el NEC Nijmegen, en la octava jornada, Brandt creó, por ejemplo, ocho ocasiones, más que todos sus compañeros juntos (cinco).

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El problema que Brandt había tenido hasta la tarde del domingo era sencillo: los jugadores a los que daba el balón no aprovechaban las ocasiones de gol resultantes. Por eso tuvo que esperar hasta la décima jornada para dar su primera asistencia con su nuevo club, al que se incorporó gratis en verano tras finalizar su contrato en Dortmund. Y enseguida llegó la segunda.

Marc-Andre ter Stegen salva a Julian Brandt tras un grave error en un pase

Brandt también tuvo suerte en el partido contra el Sparta, en el minuto 59. O, mejor dicho, pudo agradecer a su compatriota Marc-Andre ter Stegen que un pésimo pase suyo cerca de su propia área no acabara en el 2-2 de los locales. El pase de Brandt hacia ter Stegen fue a parar directamente a los pies de Mitchell van Bergen, del Sparta, que disparó solo ante el portero alemán del Ajax. Ter Stegen reaccionó de forma extraordinaria y evitó el gol. Brandt se acercó de inmediato y le chocó la mano en señal de agradecimiento.

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El portero internacional alemán tuvo, además, un gran día. En la segunda parte, el Sparta encadenó varias fases de presión, pero se topó una y otra vez con ter Stegen, que firmó varias paradas reflejas impresionantes. Poco antes del final, sin embargo, tuvo suerte: salió a por un centro y no llegó al balón, pero el equipo de Róterdam no pudo aprovecharlo.

Con la victoria, el Ajax adelantó al PSV Eindhoven, que antes había empatado 1-1 contra el Feyenoord. Así, Brandt y sus compañeros también redujeron a tres puntos la distancia con el líder de Róterdam.