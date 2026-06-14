Holanda vs. Japón: destacan Summerville y De Jong; solo una nota discordante

Holanda debutó en el Mundial con un 2-2 ante Japón. El partido fue lento y apenas hubo ocasiones.

La primera parte fue muy floja, con pocos momentos ante ambas porterías. El único jugador que destacó positivamente fue Frenkie de Jong. El mediocampista controló el centro del campo, mientras Ryan Gravenberch jugaba más adelantado. De Jong participó en la posesión y, sobre todo, brilló con algunas intercepciones agresivas.

Donyell Malen trabajó y generó peligro en dos ocasiones ante Zion Suzuki, pero tampoco brilló. Estático es el adjetivo que mejor define a la delantera naranja; aburrido, el que resume al equipo.

Precisamente los dos jugadores que hasta entonces habían tenido una actuación más desafortunada marcaron el 1-0 de Holanda justo después del descanso. Gravenberch envió un centro sublime a Virgil van Dijk, quien remató de cabeza con precisión al segundo palo. Por un momento todo pareció encajar, pero en un abrir y cerrar de ojos se volvió a empatar.

Un despiste defensivo lo aprovechó Keito Nakamura para igualar. Poco después llegó el momento de Crysencio Summerville: recibió un pase sutil de Gravenberch, su segundo asistente, y batió al portero con la izquierda tras tocar el poste: 2-1.

En los últimos minutos Koeman recurrió a cambios defensivos, lo que permitió a Japón acercarse cada vez más. Y así llegó el 2-2 en el 89’, con otra duda de Verbruggen. Un duro golpe para una Holanda que aspiraba a más en su debut.

Crónica de la Oranje:

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 6

Jan Paul van Hecke 6,5

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5,5

Crysencio Summerville 7

Donyell Malen 6,5

Cody Gakpo 6