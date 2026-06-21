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«Holanda no tiene nada que hacer en las eliminatorias, Marruecos ganará 3-0»

Holanda

Si los Países Bajos se miden a Marruecos en la siguiente ronda del Mundial, será el fin de la selección naranja, según el periodista de la NOS Rida Deraoui en el pódcast «WK Mixed Zone».

De mantenerse la clasificación actual (Países Bajos primero y Marruecos segundo), se verían las caras en la siguiente ronda. Según Deraoui, los neerlandeses no tienen ninguna opción.

Zakaria Aboukhlal, también en el programa, le pidió un pronóstico, y el periodista respondió con rotundidad:

«Con Koeman, los Países Bajos no tienen nada que hacer en la fase eliminatoria. Creo que es un entrenador muy mediocre; no se atreve a nada».

«Se aferra a la misma alineación, los cambios son un desastre y con él no veo cómo batir a un grande. Marruecos ganará», insiste.

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«Si Marruecos juega como ante Brasil (1-1) o Escocia (0-1), les pasará por encima; veo un 3-0», concluye.

En la misma mesa estaban Aboukhlal y Arnaut Danjuma, quienes coinciden en que Marruecos vencería con facilidad a los Países Bajos.

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