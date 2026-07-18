Holanda, Francia y España se disputan a la joven promesa marroquí

El joven futbolista marroquí Adam Azno sigue despertando el interés de varios clubes europeos durante el actual mercado de fichajes de verano, ya que su cotización ha subido tras las excelentes actuaciones que ha ofrecido en los últimos meses.

Según la web marroquí «Al-Batal», el PSV lo considera su prioridad para el lateral izquierdo tras el regreso de Anas Salah al-Din a la Roma.

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El campeón holandés busca un titular y ve en este joven de 19 años la opción ideal por sus habilidades técnicas, su apoyo al ataque y su madurez táctica.

Aznou, formado en La Masía del Barcelona y luego en el Bayern Múnich, jugó cedido en el Real Valladolid antes de fichar por el Everton por unos 9 millones de euros.

Aunque llegó a la Premier League el pasado verano, su futuro aún se plantea entre una cesión o un fichaje que le garantice minutos para seguir creciendo.

El Olympique de Marsella, el Real Betis y el Getafe también lo siguen y podrían pujar por él este verano.

Según Africa Foot, el PSV ve su fichaje como una inversión de futuro, en línea con su política de formar jóvenes talentos antes de que aumente su valor de mercado.