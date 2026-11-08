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Bundesliga
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SNP Arena
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Hoffenheim vs. Schalke 04, hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Hoffenheim vs Schalke 04
Hoffenheim
Schalke 04
Bundesliga

En la Bundesliga, el Hoffenheim se enfrenta al Schalke 04. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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ChileDisney+
EcuadorDisney+
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Hoffenheim vs. Schalke 04: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
SNP Arena

El TSG Hoffenheim recibe al FC Schalke 04 en el SNP Arena de Sinsheim el domingo 8 de noviembre de 2026 para disputar un duelo de la Bundesliga. Ambos equipos están inmersos en el tercio inferior de la tabla y necesitan puntos con urgencia.

En el Hoffenheim, el ánimo no es desesperado pese a los resultados dispares de los últimos partidos. El equipo de Christian Ilzer venció 3-0 al Bayer Leverkusen y se impuso con la misma contundencia al Lyon en la Europa League, pero después sufrió una derrota por 2-0 ante el Werder Bremen y empató contra el Crystal Palace. El TSG demuestra que tiene calidad, pero aún le falta regularidad.

El Schalke 04 llega con una racha preocupante. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos el 0-2 ante el RB Leipzig en la Bundesliga y la eliminación por 2-0 frente al Dynamo Dresden en la Copa de Alemania. El entrenador Miron Muslic sigue buscando estabilidad en su equipo.

En la clasificación, no hay mucha distancia entre los dos clubes: el Hoffenheim ocupa el duodécimo puesto y el Schalke, el 17.º, en plena lucha por evitar el descenso. Para el Schalke, este partido ante un rival directo es un duelo de seis puntos.

El balance de los enfrentamientos directos favorece claramente a los locales. El Hoffenheim ha ganado sus últimos tres partidos oficiales contra el Schalke, el más reciente por 2-0 en la liga. El Schalke necesita romper esa tendencia el domingo.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre su retransmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Hoffenheim y el Schalke 04?

El Hoffenheim afronta este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el TSG empató 1-1 con el Crystal Palace en la Europa League; antes había perdido 2-0 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. En el lado positivo figuran la victoria por 3-0 contra el Bayer Leverkusen y el 3-0 ante el Lyon en la Europa League. En total, el Hoffenheim marcó diez goles y encajó seis durante ese periodo.

El Schalke 04 ha sumado apenas un punto en sus últimos cinco partidos oficiales, con cuatro derrotas y un empate. Su encuentro más reciente terminó con un 0-2 ante el RB Leipzig en la Bundesliga; antes cayó eliminado por 2-0 frente al Dynamo Dresden en la Copa de Alemania. Solo el 0-0 contra el 1. FC Köln le dio un punto. En esos cinco partidos, el Schalke marcó únicamente dos goles y encajó cinco.

TSG

TSG - Formulario

OL
W3-0
B04
W3-0
HSK
L1-1
SVW
L2-0
CRY
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
S04

S04 - Formulario

SCF
L2-1
M05
L0-1
KOE
D0-0
DOD
L2-0
RBL
L0-2
Gol marcado (encajado)
1/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Hoffenheim vs. Schalke 04: alineaciones

Hoffenheim contra Schalke 04 alineaciones

4-4-2
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Formación
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
5-3-2
O. BaumannO. BaumannO. KabakO. KabakM. RotsM. RotsK. MachidaK. MachidaV. CoufalV. CoufalL. AvdullahuL. AvdullahuA. KramaricA. KramaricW. BurgerW. BurgerA. PrassA. PrassF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. LemperleL. KariusL. KariusH. KurucayH. KurucayM. AyhanM. AyhanD. LjubicicD. LjubicicR. GosensR. GosensN. KaticN. KaticA. AouchicheA. AouchicheS. El-FaouziS. El-FaouziS. TanakaS. TanakaK. KaramanK. KaramanH. HwangH. Hwang
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
4-4-2
Hoffenheim

Once inicial

Schalke 04

Suplentes

Manager

  • C. Ilzer
  • M. Muslic
Hoffenheim

Lesiones y suspensiones

Schalke 04

Hoffenheim vs. Schalke 04: estado de forma

TSG

TSG - Formulario

OL
W3-0
B04
W3-0
HSK
L1-1
SVW
L2-0
CRY
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
S04

S04 - Formulario

SCF
L2-1
M05
L0-1
KOE
D0-0
DOD
L2-0
RBL
L0-2
Gol marcado (encajado)
1/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Hoffenheim vs. Schalke 04: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

HoffenheimEmpateSchalke 04
4
0
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
F
DFB-Pokal
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
F
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
F
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
F
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
F
14Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Hoffenheim vs. Schalke 04: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
9630299+2021
W
D
W
W
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
W
D
W
D
D
3
FriburgoFriburgoSCF
96122010+1019
W
W
L
L
W
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
W
W
W
L
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
95132017+316
W
L
L
W
W
6
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
L
W
W
D
D
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
L
W
L
W
L
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
W
W
L
L
W
9
HoffenheimHoffenheimTSG
94051617-112
W
L
W
W
L
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
D
W
L
W
L
11
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
W
L
L
W
W
12
Mainz 05Mainz 05M05
93151819-110
L
L
L
W
L
13
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
D
D
W
D
L
14
AugsburgoAugsburgoFCA
9234202009
L
L
D
L
D
15
FC ColoniaFC ColoniaKOE
92341014-49
L
D
D
L
W
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
9144721-147
L
D
D
D
W
17
Schalke 04Schalke 04S04
9135511-66
L
L
D
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
L
D
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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