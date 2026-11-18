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Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern de Múnich, lanzó críticas veladas a Julian Nagelsmann, exseleccionador de Alemania, al hablar de sus expectativas para la etapa de Jürgen Klopp al frente del combinado nacional.

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Hoeneß también repasó sus mejores y peores recuerdos de su trayectoria como directivo del club bávaro y explicó por qué ha abandonado la idea de confiar cargos de responsabilidad en el Bayern a sus leyendas.

"No creo que vaya a haber otra excursión familiar con las mujeres y los hijos de los jugadores en la era de Jürgen", afirmó Hoeneß sobre la selección alemana bajo el mando de Klopp, en declaraciones al diario alemán "Sport Bild" .

"Creo que devolverá la disciplina y el hambre a la selección, porque él mismo tiene muchísimas ganas. Pero no espero que use una varita mágica para conseguirlo todo de la noche a la mañana. Tenemos que darle tiempo", prosiguió.

Las palabras de Hoeneß encerraban una crítica velada al enfoque de Nagelsmann durante el Mundial 2026, después de que la selección alemana permitiera organizar jornadas familiares en su concentración de la ciudad estadounidense de Winston-Salem, en las que los jugadores pudieron recibir a sus mujeres y sus hijos.

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Esta decisión generó polémica tras la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final ante Paraguay en la tanda de penaltis, en medio de críticas sobre el efecto del ambiente familiar en la concentración de los futbolistas.

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Nagelsmann también fue criticado porque su mujer apareció con él cuando se dirigía en bicicleta a uno de los entrenamientos, además de que su madre se alojara en el hotel de concentración.

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En otro orden de cosas, Hoeneß reveló que ya no cree que leyendas del Bayern de Múnich como Philipp Lahm, Thomas Müller o Bastian Schweinsteiger puedan ocupar cargos de responsabilidad en el club en el futuro.

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"Es una idea fantástica, pero ahora mismo no es viable, porque estos jugadores tienen mucho dinero y, por tanto, quizá no estén dispuestos cuando se trate de verdad de trabajar seis días a la semana, doce horas al día", señaló.

"Si tengo que convencer a alguien, entonces la cosa no tiene sentido desde el principio. Seguiremos esperando a una persona que cumpla todos los requisitos", añadió.

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"Esa persona no solo debe ser un exfutbolista, sino que también debe tener una amplia red de contactos en el mundo empresarial. Jan-Christian Dreesen está haciendo un buen trabajo", continuó Hoeneß.

Sobre su mejor y su peor momento en su trayectoria en el Bayern, declaró: "La final de la Liga de Campeones de 2001 en Milán (contra el Valencia). Nuestros aficionados habían desplegado una enorme pancarta en la grada en la que se leía: Es un buen día para hacer historia. Se me puso la piel de gallina".

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En cuanto a su peor recuerdo, eligió la final de la Liga de Campeones perdida en 1999 ante el Manchester United, que consideró aún más dolorosa que la derrota en la final de 2012 en el Allianz Arena frente al Chelsea.

"Íbamos ganando 1-0 hasta los últimos minutos. Estaba sentado junto a nuestro entrenador, Ottmar Hitzfeld, sonriendo y pensando que estábamos a punto de levantar la copa", explicó.

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"Pero cinco minutos después, todo se había venido abajo. El Manchester United le dio la vuelta al marcador en el tiempo de descuento y perdimos 1-2. Para mí, aquella derrota fue incluso peor que la final de 2012 en nuestro estadio", prosiguió.

El Bayern perdió la final de 1999 con dos goles de Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjær en el tiempo de descuento de la segunda parte, después de haberse adelantado con un tanto de Mario Basler, y tuvo que esperar hasta 2001 para conquistar el torneo ante el Valencia en la tanda de penaltis.