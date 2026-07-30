Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, se pronunció sobre la polémica surgida en torno al futuro de la estrella del conjunto bávaro, Michael Olise, y los rumores que lo vinculaban con un traspaso al Real Madrid.

Hoeness declaró este jueves, en unas declaraciones recogidas por la cadena alemana "sport1": "Me reí mucho cuando escuché esos rumores. Olise sigue teniendo un contrato de tres años, así que para mí no hay ningún tema de debate. Aunque viniera el mismísimo emperador de China, no nos sentaríamos a negociar con él por Olise".

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Y añadió que lo mismo se aplica al colombiano Luis Díaz, prosiguiendo: "Tenemos el mejor tridente ofensivo del mundo: Olise, Luis Díaz y Harry Kane. No podemos pensar en vender a ninguno de ellos".

Hoeness también abordó el futuro de Kane, en medio de las conversaciones sobre la renovación de su contrato con el club bávaro, asegurando que el delantero inglés se siente muy feliz en Múnich.

Y dijo: "No he hablado con Harry directamente, pero sé que está muy feliz en Múnich. Y nosotros también estamos muy contentos con él, y no hay ningún motivo que lo lleve a marcharse el próximo año. Es un ejemplo en todo, no solo como goleador o como jugador dentro del campo, sino también como persona".