Uli Hoeness, presidente honorífico del Bayern Múnich, reconoció que se equivocó en sus declaraciones anteriores sobre el futuro del director deportivo, Max Eberl, y aseguró que se disculpó con él personalmente.

Hoeness había estimado las posibilidades de continuidad de Eberl, cuyo contrato se extiende hasta el verano de 2027, en un «60 contra 40» antes de la final de la Copa de Alemania frente al Stuttgart, lo que se interpretó como una puesta en duda del futuro del director deportivo con el gigante bávaro.

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Hoeness señaló, en declaraciones a la cadena alemana «SPORT1», este jueves, que no esperaba que se publicase la entrevista que concedió a la revista «Der Spiegel» justo antes del partido de la final.

Dijo: «Primero, debo decir que me enfadé muchísimo conmigo mismo». Y añadió que creía que sus declaraciones se publicarían una semana después, calificando esa creencia de «ingenua».

Continuó: «Es evidente que mis declaraciones les gustaron mucho, así que se publicaron ya el sábado por la mañana. Con ello no traté a Max de la manera adecuada antes del partido de Copa, y también me disculpé con él».

Al ser preguntado por las posibilidades de que Eberl siga actualmente en su cargo, respondió: «En este momento, creo que son del 100%».

Los motivos de la satisfacción

Hoeness afirmó que uno de los motivos de su satisfacción con Eberl es el éxito del Bayern Múnich en el mercado de fichajes veraniego por segunda temporada consecutiva.

Señaló que Eberl, en colaboración con el otro director deportivo, Christoph Freund, lograron incorporar a Nathaniel Brown e Ismael Saibari, dos jugadores que el club consideraba necesarios, además de que el consejo de supervisión aprobó ambos fichajes «con mucho gusto».

Explicó que la estrella marroquí, Saibari, le llamó la atención durante el Mundial, mientras que describió a Brown, procedente del Eintracht Frankfurt, como un «enorme talento», y añadió: «Tenía ofertas de Inglaterra, pero nunca las consideró. Quería con muchas ganas fichar por el Bayern Múnich. Me gustan este tipo de jugadores».

Hoeness también elogió los ingresos económicos que obtuvo el club por las ventas de Noel Aseko, Daniel Peretz, Alexander Nübel y Jonah Kusi-Asare.