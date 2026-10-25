Hoeneß lo suelta sin tapujos: Olise es mejor que Yamal por estas razones

Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern Múnich, afirmó que el jugador de su equipo, Michael Olise, es mejor que la estrella del Barcelona, Lamine Yamal.

Hoeneß declaró al diario "Welt am Sonntag": "Michael Olise va camino de convertirse en el mejor jugador del mundo. Para mí, es mejor que Lamine Yamal".

El presidente de honor del Bayern Múnich destacó las cualidades del jugador de 24 años, describiéndolo como un futbolista casi completo.

Y añadió: "Marca goles, los crea y es rápido. Es, prácticamente, el jugador perfecto".

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Olise se ha consolidado como una figura ofensiva clave desde que llegó al Bayern Múnich procedente del Crystal Palace, mientras que Yamal se ha convertido en un elemento fundamental del Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick.

Además, el jugador español de 19 años figura entre los principales candidatos al Balón de Oro.

Ambos jugadores están considerados entre los talentos ofensivos más emocionantes de Europa, lo que convierte la comparación de Hoeneß en una declaración digna de mención antes del partido del Clásico.

Yamal se enfrentará al Real Madrid más tarde este domingo, lo que le brinda al extremo del Barcelona la oportunidad de responder sobre el terreno de juego, en medio del debate que continúa sobre los mejores atacantes jóvenes de Europa.