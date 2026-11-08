Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, reveló que Jamal Musiala padece una enfermedad que no tiene cura definitiva, y afirmó que el club se enfrenta a un dilema sobre el estado de salud del jugador, además de dejar la puerta abierta a la posibilidad de que no recupere su nivel anterior.

Hoeness declaró, en unas declaraciones a la cadena bávara "BR24": "La situación de Musiala es completamente distinta a la de Vincent Kompany. Estamos ante un dilema en este caso, ya que padece una enfermedad que no tiene una cura sencilla, pero que puede controlarse en cierta medida con el uso de medicamentos".

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Y añadió: "Pero queda la pregunta: ¿podrá algún día recuperar el nivel que ofrecía anteriormente?".

Hoeness abordó el aspecto contractual, aclarando que la enfermedad que padece Musiala no estaba incluida en el seguro contemplado en su contrato, al decir: "Imaginad que el Bayern de Múnich decidiera ahora cuestionar su contrato y le dijera: lo que puedes ofrecer actualmente ya no se corresponde con el nivel estipulado en el contrato".

Y sobre el delantero del equipo, el inglés Harry Kane, la leyenda del Bayern de Múnich dijo: "Es una buena persona. En el pasado, perdimos a muchos jugadores que se marcharon a la Premier League, porque se la veía como la tierra prometida".

Y prosiguió: "En estos días, estamos consiguiendo más jugadores procedentes de Inglaterra. Y cuando hablas con Harry, dice: 'Mi familia se siente segura aquí, el sistema sanitario es excelente. Puedo pasear por las calles sin miedo'".