Uli Hoeness, presidente honorífico del club alemán Bayern Múnich, dirigió duras críticas a la joven promesa Lennart Karl, exigiéndole humildad y que se centre en mejorar su nivel, en medio del descenso de su participación tras la lesión en el muslo izquierdo que le apartó de jugar con la selección de Alemania en el Mundial 2026.

Según lo recogido por la cadena "Sky Sport" del diario alemán "Welt am Sonntag", Hoeness tiene la intención de mantener una conversación seria con el jugador de 18 años, expresando su preocupación por la protección excesiva que recibe, y subrayando que los jugadores jóvenes necesitan presión para desarrollarse y demostrar sus capacidades.

Hoeness dijo: "Tengo la intención de mantener una conversación seria con él. Está muy lejos de ser una superestrella; los jugadores jóvenes necesitan humildad".

Y añadió: "Los jugadores jóvenes también necesitan presión. No sé si es bueno que Lennart Karl esté sobreprotegido todo el tiempo".

Estas críticas llegaron después de que Karl tuviera dificultades para recuperar el nivel que mostró durante la pasada temporada, cuando marcó 9 goles y dio 8 asistencias con la camiseta del Bayern Múnich, antes de sufrir una lesión en el muslo izquierdo durante los entrenamientos, una semana antes del inicio del Mundial 2026, lo que le privó de participar en el torneo con la selección alemana.

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Desde su regreso, el joven extremo no ha tenido oportunidades de participación regulares, pues ha disputado solo 267 minutos en 9 partidos esta temporada, durante los cuales marcó un único gol, a la espera de recuperar el nivel que le convirtió en una de las promesas emergentes más destacadas del conjunto bávaro.

Karl había acaparado las miradas en octubre de 2025, después de convertirse en el jugador más joven en marcar un gol para el Bayern Múnich en la historia de la Liga de Campeones de Europa, con 17 años y 242 días, durante la victoria por 4-0 ante el Club Brujas, además de recibir el premio al mejor jugador del partido, que fue su primera participación como titular con el equipo en el torneo.

Su rápido ascenso provocó comparaciones con el argentino Lionel Messi y con su compañero francés Michael Olise, aunque Hoeness rechazó considerar estas comparaciones beneficiosas para el jugador, afirmando que la diferencia entre Karl y Olise sigue siendo grande.

En un contexto relacionado, el diario alemán "Bild" mencionó que existen temores dentro del club acerca del grado de concentración del jugador en el fútbol, en medio de críticas relacionadas con su frecuente aparición en las redes sociales y su presencia pública acompañado de su novia, que es influencer.