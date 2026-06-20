Morten Hjulmand será clave en el mercado de fichajes y en el futuro del centro del campo del Milan, pues el nuevo técnico rossonero, Rubén Amorim, lo admira desde su etapa en el Sporting de Lisboa.

Según el diario luso Record, ya sedespidió de sus compañeros y del cuerpo técnico. El centrocampista danés, que conoce la Serie A tras su paso por el Lecce, quiere volver a Italia.

Debía haberse ido el pasado verano, pero el club se opuso y prometió venderlo este curso a un buen precio.

Amorim ya lo ha recomendado al Milan, pero el Sporting pide entre 35 y 40 millones de euros y hay competencia de otros grandes clubes europeos.

Antes, elMilan debe hacer espacio en el medio: Bennacer y Loftus-Cheek podrían salir, mientras que Musah será valorado en la concentración.