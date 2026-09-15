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Sustantivo, femenino (jocoso, irónico) Gesto, comportamiento o ocurrencia (escapada), típico del futbolista Antonio Cassano

Si el futbolista Antonio Cassano, por improbable que eso sea, acabara cayendo algún día realmente en el olvido, al menos podría consolarse con que su nombre ha entrado en el vocabulario italiano. Desde 2008, cassanata figura como neologismo en el diccionario italiano más importante, Trecani.

Y cassanate Antonio Cassano ha tenido muchísimas durante su carrera. Por ejemplo, cuando creyó que era una buena idea imitar públicamente a su entrenador Fabio Capello, cuando este volvió a no hacerle jugar en el Real Madrid.

O cuando apostó con Ronaldo Fenomeno quién de los dos podía comer más cruasanes. Que a Cassano solo le cayera el apodo de "El Gordito" se debió a que a Ronaldo ya lo llamaban desde hacía tiempo "El Gordo" en el Real. Porque quien podía comer más dulces era sin duda el italiano: ganó doce kilos en sus primeros siete meses en el Real Madrid. Demasiado incluso para Cassano. En ningún otro de sus numerosos destinos jugó tan mal como en el Real; su etapa con los merengues terminó después de solo 18 meses y cuatro goles.

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El Galáctico más extraño del Real Madrid

Cassano pasó a la historia, desde luego, como el fichaje más extraño de la era de los Galácticos, incluso por delante de Thomas Gravesen. Si el danés futbolísticamente no tenía nada que hacer en aquel elenco de estrellas, Cassano no encajaba en absoluto por carácter. A día de hoy uno sigue preguntándose qué estaba pensando realmente Florentino Pérez con ese último fichaje de su primera etapa al frente del Real.

Eso sí, Cassano tenía solo 23 años, era sin duda uno de los mayores talentos de su generación y llegó a Madrid con el sólido balance de 52 goles y nueve asistencias en 161 partidos con la Roma. Pero en los cuatro años y medio anteriores se había enemistado en la capital italiana con prácticamente todas las personas que mandaban algo en la Roma.

El capitán Francesco Totti, que había descubierto en el joven regateador a un alma gemela futbolística, lo había acogido como a un hermano pequeño en su familia y lo dejó vivir en su casa, por ejemplo ya no le hablaba por entonces. Cassano había sospechado de Totti y de sus padres, a los que acusó de haberle robado un cheque, y montó una escena enorme. Tampoco el argumento de Totti, que ganaba mucho más que Cassano y que simplemente no había ninguna razón sensata para que precisamente él robara a su amigo, hizo entrar en razón al temperamental delantero.

Cassano encontró más tarde el cheque perdido en su coche; simplemente se le había caído del bolsillo del pantalón, pero ya era demasiado tarde.

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"No respetaba ninguna regla y me divertía": Antonio Cassano en el Real Madrid

Cuando la Roma, en la temporada 2004/2005, tras la salida del último entrenador campeón romano y mentor de Cassano, Fabio Capello, quemó a cuatro entrenadores, Cassano fue como mínimo responsable de la dimisión de uno: Rudi Völler dimitió en septiembre de 2006, completamente desesperado tras solo 26 días en el cargo, sobre todo por las escapadas del delantero caprichoso. Cassano se había peleado en el campo en el primer partido de liga contra la Fiorentina y había visto la roja. Cuando Völler quiso hablar con él, simplemente dejó plantado al entrenador. Cassano se quejó públicamente tanto de la multa récord de 100.000 euros como del técnico.

Völler dejó Roma, pero con los demás entrenadores la cosa tampoco fue mucho mejor. Luciano Spalletti dejó a Cassano fuera de la convocatoria once veces en la Serie A por motivos disciplinarios en su último medio año en la Roma. Aun así, Rosella Sensi, entonces presidenta de la Roma, le ofreció a Cassano un nuevo contrato, con condiciones demasiado ligadas al rendimiento. Cassano cubrió a Sensi de insultos en público.

Su carrera parecía acabada antes de haber empezado de verdad; ningún gran club de la Serie A tenía ya ni el más mínimo interés en Cassano, que a veces parecía Fantantonio, pero demasiadas veces daba simplemente la impresión de estar completamente loco.

Y entonces aparecieron el Real y Pérez, pagaron 5,5 millones de euros de traspaso y casi le duplicaron el sueldo. ¿Y Antonio Cassano? Hizo “todo para arruinarlo todo. No respetaba ninguna regla y me divertía”, dice echando la vista atrás. De hecho, junto a sus atracones y otras orgías (Cassano afirma haber tenido sexo con 600 mujeres hasta su boda y asegura que la mayoría de esos encuentros los tuvo en los 18 meses en Madrid con doce kilos de sobrepeso), en el Real de él apenas se recuerda, como mucho, aquella imposible chaqueta de piel con la que se presentó en el Bernabéu en enero de 2006.

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¿Por qué Antonio Cassano es un rebelde?

Lo que distingue a Cassano de muchos futbolistas muy talentosos, pero difíciles de educar y propensos al escándalo, y lo convierte en un verdadero rebelde, es que al mismo tiempo también es autocrítico y reflexivo con todas las tonterías que ha hecho. Se entrega a sus cassanate con plena conciencia, sabe cuándo se ha pasado de la raya y, pasado un tiempo, también puede disculparse con la gente con la que se ha enemistado. Además, le ayuda no darse tanta importancia y saber reírse de sí mismo. Es fácil desesperarse con él, pero es casi imposible no encontrarlo entretenido y simpático.

Durante cinco años, por ejemplo, Totti y él no se hablaron; hoy vuelven a ser amigos. También Capello, el entrenador que primero impulsó su carrera en la Roma y luego en el Real, que le perdonó tanto como nadie y aun así volvió a verse decepcionado una y otra vez, hoy habla de él con lleno respeto.

Cassano desperdició su talento como casi ningún otro profesional, no podía aceptar ninguna autoridad y derribó a patadas todo lo que había construido. Pero lo hizo con una consistencia casi admirable. Y aun así tuvo una gran carrera.

Es fácil decir que las indisciplinas de Cassano, su incapacidad para tratar con las autoridades o para confiar en los amigos, se debían a su dura infancia. Antonio Cassano creció en Bari Vecchia, en los años 80 y los primeros 90 el barrio más pobre de la ciudad del sur de Italia. Bari Vecchia se ha arreglado mucho en los últimos años, las calles del casco antiguo están limpias, las casas estrechas y los sótanos han sido renovados.

Allí donde hoy los turistas serpentean por los callejones estrechos y observan a las nonnas dar forma a las orecchiette, la pasta típica de la ciudad portuaria, por entonces había una especie de zona prohibida, y en todas las guías de viaje se advertía de los carteristas. Aquí creció Antonio Cassano, en estos callejones jugó al fútbol, y se dice que no pisó el césped por primera vez hasta los 13 años. Uno puede creérselo o no, pero siempre siguió siendo un niño de la calle. Su padre no se interesó por él, su hermanastro mayor forzaba máquinas expendedoras de cigarrillos, coches y casas, y hasta hoy ha pasado más tiempo en la cárcel que fuera. Antonio asegura que repitió curso seis veces, antes de que en algún momento simplemente dejara de ir a la escuela.

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Antonio Cassanto fue el Lionel Messi antes de Messi

Cassano está convencido de que él también se habría convertido en un criminal si aquel 18 de diciembre de 1999 hubiera transcurrido de otra manera. De un momento a otro, Antonio Cassano, el chico de nadie de Bari Vecchia, se convirtió en Fantantonio, El Pibe de Bari, en alusión a El Pibe de Oro Diego Armando Maradona, el chico de oro; la gente no se conformó con menos, ni tampoco el propio Cassano, después de aquel gol al Inter.

Él mismo describe así ese gol milagroso, esa jugada en solitario en la que controló el balón con el tacón, lo prolongó con la cabeza, dejó en el vacío con un pequeño amago al campeón del mundo Laurent Blanc y a Christian Panucci, y luego marcó desde once metros, en su autobiografía escrita junto al periodista Pierluigi Pardo: "Perotta pasa, 50 metros perfectos, la controlo con el tacón, supero a Blanc, que viene de vuelta esprintando, meto el balón entre él y Panucci, que se cruza, y mando a los dos directos a la barra. Remate al palo corto y entonces veo la grada cada vez más cerca. La celebración. Yo había nacido".

Y, de hecho, quien vivió aquel momento, en el estadio o delante del televisor, tuvo que sentir que allí había ocurrido algo más que el improbable y hermosísimo gol de la victoria por 2-1 del pequeño Bari ante el Inter de Milán en el minuto 88, obra de un joven de 17 años. Todavía hoy se ponen los pelos de punta al ver las imágenes en YouTube.

La jugada. El gol. La éxtasis total de la curva. Los aficionados. El pequeño rubio en medio de ellos, que ya no quiere volver al campo.

Antonio Cassano solo había necesitado una titularidad en la Serie A para ser mencionado en la misma frase que Maradona, Baggio y Del Piero. Cassano era considerado el Messi antes de Messi. "¡En mi prime era mejor que Roberto Baggio, Francesco Totti y Alessandro del Piero!". Aunque su prime, aseguró recientemente Cassano en su popular formato de YouTube Viva El Futbol, "no la alcancé ni en mi carrera ni en mi vida".

¿Cassano mejor que Totti, Del Piero, Baggio y Cristiano Ronaldo?

"¡Yo era mejor!". No: “Podría haber sido mejor”. Sigue llevándose un poco mal con la lengua italiana, todavía habla preferentemente el dialecto de su ciudad natal. Eso hace que sus palabras suenen a menudo un poco más graciosas, pero en ningún caso menos megalómanas. Por ejemplo, cuando afirma con total convicción que, en general, solo muy pocos jugadores han sido más geniales que él y que solo muy pocos han tenido un repertorio más completo:

Lionel Messi, claro, su GOAT absoluto.

Andrés Iniesta y Zinedine Zidane, los magos del centro del campo.

Ronaldo, Ronaldinho y Neymar.

Pero después viene ya: “Cassano. ¡Cuánto me gustaba a mí mismo! Podía disparar, tenía un último pase que casi nadie tenía. Era fuerte físicamente. Era genial. Rendí también en grandes clubes. Y eso, aunque nunca entrenaba y siempre tenía cinco o seis kilos de más”.

Lo dice alguien que en 18 años de carrera logró una Liga española con el Real vivida desde la grada y un Scudetto como protagonista con el Milan, y que en la Squadra Azzurra destacó sobre todo cuando, como después de la semifinal de la Eurocopa 2012, volvió a celebrar en calzoncillos.

«En el fútbol no se trata solo de ganar títulos. Se trata de la belleza del juego»

Pero la cuestión es que no se trata solo de títulos. De hecho, sorprendentemente muchos grandes jugadores que compartieron vestuario con él no lo contradicen. Francesco Totti, Ronaldo Fenomeno, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic: ninguno de ellos ha puesto nunca en duda el enorme talento de Cassano y su clase extra.

Solo José Mourinho y Cristiano Ronaldo, a quienes Cassano considera a ambos masivamente sobrevalorados, le respondieron. Ronaldo supuestamente le envió una vez, molesto, la lista de sus trofeos. Mourinho soltó en una rueda de prensa que Cassano, en el Inter, “ni siquiera ganó la ‘Coppa della Lombardia’”. Cassano solo puede reírse de cosas así.

«En el fútbol no se trata solo de ganar títulos. Se trata de la belleza del juego», es su mantra.

Y no es que no le haya dado mucho al juego bonito. En Bari, en la Roma y más tarde también en la Sampdoria, el Milan y el Parma tuvo bastante más que solo unos cuantos buenos meses. En sus buenas fases hacía mejores a sus compañeros, la Samp dio un enorme salto de calidad sobre todo gracias a él y, tras su marcha, volvió a desaparecer en la mediocridad. Aunque al final quedaron sobre todo en primer plano las eternas peleas y separaciones, Cassano fue durante casi dos décadas uno de los futbolistas más influyentes y queridos de Italia. Y figura en un diccionario. En eso sí le lleva ventaja a CR7.



