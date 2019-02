Histórico jugador de Colo Colo vende su medalla de campeón de Copa Libertadores

Uno de los jugadores que levantaron la primera y única Copa Libertadores para Chile no lo pasa bien y necesita reunir fondos para costos de salud.

En 1991 el Estadio Monumental se vistió de gala para festejar a Colo Colo como el mejor equipo de Sudamérica. Año en el que hinchas de otros equipos celebraron el logro histórico del elenco albo, ya que nunca un equipo chileno había levantado la Copa Libertadores.

Por eso es que los jugadores que pudieron besar la copa y colgarse la medalla guardan como un tesoro le presea que los certifica como parte del plantel que llenó de alegrías al fútbol chileno.

Uno de ellos fue Juan Carlos Peralta, quien por una urgencia médica de su madre puso a la venta la medalla de esa Copa Libertadores de 1991.

El artículo sigue a continuación

El ex jugador dio a conocer la medida mediante redes sociales, donde apela a la buena voluntad de quien quiera aportar a la causa, ya que venderá la medalla al "mejor postor".

"Mucha gente me ha dicho que no la venda, pero lo hago para ayudar a mi mamá. Mi familia siempre ha sido lo primero. Cuando mi papá estuvo enfermo no se acercó nadie de Colo Colo, ahora menos. Si me quieren ayudar, bienvenido sea. Pero yo no voy a ir a molestar a nadie”, comentó el ex jugador al diario La Cuarta.

Además se ha dado a conocer la cuenta rut de Peralta para quienes quieran aportar dinero para los costos de la enfermedad de su progenitora. Quienes quieran depositar, deben hacerlo a la cuenta RUT: 9767968-1.