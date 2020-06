Histórico del Manchester United dispara contra los críticos de Alexis Sánchez

Roy Keane, leyenda de los Diablos Rojos, salió en defensa del chileno tras los constantes cuestionamientos en función de su alto salario.

Como en la cancha, Roy Keane arremete con fuerza contra los críticos de Alexis Sánchez . El histórico excapitán de los Diablos Rojos (llevó la cinta entre 1998 y 2005) disparó en función a los constantes cuestionamientos que recibe el chileno debido a su alto salario.

Cabe recordar que el Niño Maravilla aterrizó en Old Trafford como el mejor pagado de la Premier League; sin embargo, su rendimiento no fue el esperado por lo que la escuadra inglesa optó por enviarlo a préstamo al , cuadro que defiende en la actualidad.

"No sé por qué alguien estaría preocupado por lo que los jugadores ganan. Lo primero que me mencionas es su salario. ¿Qué tiene que ver su salario conmigo y con usted?" , respondió el irlandés después de que le preguntaran por la situación contractual del formado en en el Irish Independent.

Más equipos

Alexis Sánchez le manda una potente señal al Inter

Y agregó: "A otras personas se les paga mucho, por ejemplo, en el mundo del espectáculo. Los actores a veces hacen malas películas y aún pagan veinte millones de dólares, pero no escucho que la gente los critique. El punto es que es el club el que decide cuánto dar cada año, el club ha aceptado ese contrato y, por lo tanto, debe cumplirlo".

El artículo sigue a continuación

Finalmente, y respecto al presente futbolístico del hombre de La Roja, el ex centrocampista -ganador de siete ligas, cuatro copas, cinco supercopas y una Champions con el club- comentó: "Está teniendo un período difícil. Muchos jugadores tendrán momentos difíciles. Pero ciertamente no miraría a un jugador por una cantidad X, me enojaría", cerró la leyenda, quien defendió durante 12 años la camiseta del United.

Cabe recordar que el exArsenal, que desde agosto pasado se encuentra en la escuadra de Antonio Conte con un compromiso pagado en gran parte por los ingleses, podría permanecer en Milán el próximo año. La negociación para extender su contrato hasta el final de esta temporada está en curso y podría terminar con una renovación anual.