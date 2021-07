HistoriasdeLaLibertadores: El día que Boca hizo el ridículo con Carlos Bianchi

A todos le duele perder una final, más si se trata de una Libertadores y mucho más si se trata de Boca Juniors, un equipo que no supo perder.

La edición de 2004 en la Copa Libertadores, será recodada para siempre: por el campeón, la forma en que lo consiguió, los grandes que se quedaron en el camino y porque Carlos Bianchi, invencible hasta el momento, perdió una final.



Once Caldas dejó en el camino a grandes del continente y cuando se encontró con Boca, que eliminó a River en una llave histórica, muchos se atrevieron a decir: "Con el Boca de Bianchi se cae" y no fue así. Luis Fernando Montoya y sus muchachos, cambiaron la historia.



Más allá del histórico título del equipo colombiano en la Libertadores después de un 0-0 en La Bombonera y 1-1 en el Palogrande, hubo un hecho que marcó historia y dejó a todos perplejos.



Después del penal atajado por Juan Carlos Henao y la celebración total del Palogrande con los jugadores del Once Caldas, los jugadores de Boca y su entrenador se fueron al vestuario. Unos minutos después salió Carlos Bianchi y un periodista le pregunta: "Carlos por qué no recibieron las medallas" a lo que el Virrey respondió: "Nunca había quedado segundo y no sabía que les daban medalla de plata"... PLOP!!!



Esto fue una ofensa para todo un país, que después de eso declaró persona no grata al entrenador argentino campeón en 4 oportunidades de la Copa Libertadores. Desde Once Caldas y la Conmebol publicaron un documento en el que mostraron su inconformismo. ¿Qué hizo Boca?... otro comunicado pidiendo disculpas. Fin de la historia.