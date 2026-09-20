"Cada noche de derbi es tu peor pesadilla"

Una frase que la afición del Real Madrid solía corear en cada ocasión en la que se enfrentaba al Atlético de Madrid, especialmente tras la aplastante superioridad en los enfrentamientos directos en la etapa anterior a Diego Simeone.

Pero desde entonces, las cosas cambiaron mucho y vimos al Atlético como un rival fuerte para el conjunto blanco, hasta el punto de que el enfrentamiento se repitió en la final de la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones en el transcurso de 3 años.

Y los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético se convirtieron en algo esperado por todos en todas las competiciones, especialmente tras el éxito de los rojiblancos al conquistar dos títulos de Liga en los últimos años, uno de ellos arrebatado de las garras del vecino.

En las siguientes líneas, Kooora repasa el historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Liga española, la Liga de Campeones de Europa y el resto de competiciones.

Historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Liga española

El Real Madrid posee el mayor número de victorias en el derbi de la capital española, pues en 179 enfrentamientos el conjunto blanco se llevó la mayor parte de los triunfos, con 92 victorias.

Asimismo, el Atlético de Madrid logró ganar en 43 partidos, el último de ellos en la séptima jornada de la Liga española de la temporada 2026-2027 por dos goles a uno.

Competición Número de partidos Victorias del Real Madrid Victorias del Atlético de Madrid Empates Liga española 179 92 43 44

Historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa

El primer partido del derbi de Madrid en la Liga de Campeones de Europa fue en 1959 y entonces el Real Madrid ganó por dos goles a uno. Sin embargo, los partidos más destacados del derbi fueron en dos finales de la Liga de Campeones de Europa, en 2014 y 2016, y en ambas ocasiones el Real Madrid conquistó el título.

Competición Número de partidos Victorias del Real Madrid Victorias del Atlético de Madrid Empates Liga de Campeones de Europa 11 6 3 2

Historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey de España

El primer derbi de Madrid de la historia fue en la Copa del Rey de España en 1923 y entonces el Real Madrid ganó por tres goles a cero. En total, ambos equipos se enfrentaron en 44 partidos de la Copa del Rey de España, y el conjunto blanco logró la victoria en 18 partidos frente a 12 a favor de los rojiblancos.

Competición Número de partidos Victorias del Real Madrid Victorias del Atlético de Madrid Empates Copa del Rey de España 44 18 12 14

Historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

La competencia se aviva en la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético, pues están igualados en casi todo. En 5 partidos, el Atlético ganó una vez y el Real Madrid dos, mientras que el empate resolvió dos enfrentamientos.

Competición Número de partidos Victorias del Real Madrid Victorias del Atlético de Madrid Empates Supercopa de España 4 4 1 2

¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid?

En cuanto a los enfrentamientos principales como la Liga española, la Liga de Campeones de Europa y la Copa del Rey de España, hay una clara superioridad a favor del Real Madrid, mientras que el Atlético es superior en las Supercopas y la Copa de la Liga española.