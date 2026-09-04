Eso es lo que informa The Athletic. Según esa información, en Liverpool quedaron sorprendidos por una información procedente de Alemania según la cual Ngumoha, entre otras cosas, ya habría hablado con el técnico del FCB, Vincent Kompany, y ya habría llegado a un acuerdo con el Bayern sobre los detalles financieros de un traspaso.

Para el costado izquierdo del ataque, el club muniqués quería fichar primero a Anthony Gordon, del Newcastle United, como alternativa a Luis Diaz, pero el inglés se decidió por un traspaso de 70 millones de euros al FC Barcelona. Después, según una información de Sky, el FCB se puso en contacto con Ngumoha y habría llegado rápidamente a un acuerdo con el joven. Sin embargo, no hubo una oferta oficial al Liverpool, ya que los Reds dejaron claro rápidamente que un traspaso estaba descartado para ellos. Así, la operación se vino abajo.

Ngumoha estaba descontento con sus minutos a las órdenes del técnico Arne Slot la pasada temporada, según explicó Sky al justificar por qué un cambio de club llegó siquiera a contemplarse para él. "Fue una historia extraña, porque ningún jugador de 17 años o menos disputó más minutos con el primer equipo que él la pasada temporada en la Premier League", señaló The Athletic en un repaso al mercado de fichajes del Liverpool.

¿Qué números firmó recientemente Rio Ngumoha con el FC Liverpool?

"Si Ngumoha se sintió aunque solo fuera mínimamente incómodo con su papel en el Liverpool o frustrado, eso no le fue comunicado al club", escribió el portal. Ngumoha, que ya ha cumplido 18 años, está considerado, con mucha diferencia, como el mayor talento de la academia juvenil de los Reds. La pasada temporada disputó 19 partidos en la Premier League y cuatro en la Champions League. Sumó 952 minutos con el primer equipo en todas las competiciones la pasada campaña y firmó dos goles y una asistencia.