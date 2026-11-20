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Director de juego visionario de la época dorada de la J.League, Hiroshi Nanami utilizó su extraordinaria zurda como una brújula para llevar al Júbilo Iwata y a Japón a cotas históricas y demostrar que la clave del fútbol está en controlar el ritmo del partido.

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En una época en la que el fútbol moderno empezaba a obsesionarse con la distancia recorrida y la potencia física, Hiroshi Nanami representaba una antítesis serena y brillante. Era un organizador que no necesitaba correr sin rumbo porque podía dominar todo el campo con un solo movimiento, casi despreocupado, de su zurda. Como director de juego indiscutible del Júbilo Iwata y emblemático número 10 de la selección de Japón, su elegancia dio forma a una edad de oro del fútbol japonés.

Su trayectoria lo llevó de los tranquilos campos de Shizuoka a los históricos canales de Venecia y, finalmente, al gran escenario del Mundial de 1998. A lo largo de una carrera repleta de éxitos, se ganó una reputación legendaria como estratega capaz de potenciar la inteligencia de todos los que lo rodeaban. Todavía hoy, su legado recuerda que el fútbol no es solo una cuestión de velocidad, sino un lienzo de infinitas posibilidades artísticas.

De la fértil tierra de Shizuoka a los primeros compases de una sinfonía en Iwata

Hiroshi Nanami nació el 28 de noviembre de 1972 en Fujieda, un histórico foco futbolístico de la prefectura de Shizuoka. Su destino quedó ligado al campo desde muy pequeño. Fujieda era una ciudad donde el fútbol se veneraba y se esperaba que los jóvenes jugadores poseyeran una técnica impecable. Se formó en el prestigioso instituto Shimizu Shogyo, una academia legendaria de la que salieron algunos de los mejores futbolistas técnicos del país, antes de perfeccionar su juego en la Universidad de Juntendo.

En 1995, el prometedor centrocampista fichó oficialmente por el Júbilo Iwata y se hizo de inmediato con un puesto fijo en un once inicial repleto de estrellas. Su temporada de debut fue extraordinaria: aportó una calma poco habitual y calculada a una liga que a menudo se jugaba a un ritmo frenético y caótico. Como organizador desde posiciones retrasadas, mostró una madurez impropia de su edad y encontró una y otra vez pases capaces de romper defensas con precisión milimétrica.

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Su extraordinaria zurda no pasó inadvertida para la leyenda italiana Salvatore "Totò" Schillaci, que compartió vestuario con Nanami en el Júbilo Iwata y lo elogió ante la prensa italiana: «Aquí en Japón es uno de los mejores. Lo hace todo con la izquierda. Sus especialidades son las asistencias... y los lanzamientos de falta: implacable. Me recuerda a Giuseppe Giannini».

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Entre 1996 y 1998, Nanami se convirtió en el motor indiscutible del Júbilo Iwata y lo llevó a ganar un título de la J1 League, una Copa de la J.League y el prestigioso Campeonato Asiático de Clubes. Su dominio en Japón fue absoluto: fue elegido tres veces consecutivas para el once ideal de la J.League y consolidó su condición de mejor centrocampista del país. Con la selección, heredó el número 10 de Japón y dirigió al equipo hacia su histórica primera clasificación para un Mundial, el de 1998.

En el Mundial de Francia, Nanami disputó todos los minutos de la fase de grupos del Grupo H y se midió a grandes estrellas internacionales. Batalló en el centro del campo contra Juan Sebastián Verón y Javier Zanetti en la ajustada derrota por 1-0 ante Argentina, antes de enfrentarse a Aljoša Asanović y Robert Prosinečki, de Croacia, en Nantes. Contra Jamaica, en Lyon, sus pases creativos ayudaron a abrir la defensa y permitieron a su compañero Masashi "Gon" Nakayama marcar el histórico primer gol de Japón en un Mundial.

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En el verano de 1999, el exquisito estilo técnico de Nanami había cautivado a los ojeadores europeos. El Venezia FC, de la Serie A, buscaba un sustituto a la altura de Álvaro Recoba y lo incorporó mediante una cesión de gran repercusión. El presidente del club veneciano, Maurizio Zamparini, presentó con grandes expectativas a su nueva estrella japonesa ante los medios italianos:«Nanami tiene la misma clase que Recoba».

Su paso por la ciudad de los canales fue una dura lucha contra una liga italiana muy física y defensiva. Marcó un solo gol, contra el Udinese, en 24 partidos, y el Venezia descendió. Sin embargo, el maestro de Shizuoka prefirió recordar su aventura italiana con profunda gratitud, no con decepción. A su regreso a Iwata, a finales de 2000, reflexionó:«Una experiencia en Italia es más importante que el dinero».

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De vuelta en casa, Nanami alcanzó de inmediato el punto más alto de su carrera en la Copa Asiática de la AFC de 2000, celebrada en Líbano. Disputó todos los minutos del torneo, marcó tres goles decisivos, condujo a Japón a una espectacular conquista del título y fue elegido mejor jugador del campeonato (MVP).

Aquel triunfo continental preparó el terreno para el experimento táctico más legendario del Júbilo Iwata en 2001: la revolucionaria formación «N-Box». Ideado por el entrenador Masakazu Suzuki para reducir las distancias recorridas y maximizar la posesión, el sistema colocaba a cinco centrocampistas en una formación compacta como el número cinco de un dado, con Nanami justo en el centro. Con Toshiya Fujita, Daisuke Oku, Takashi Fukunishi y Toshihiro Hattori a su alrededor, podían mover el balón a una velocidad vertiginosa.

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Su excompañero Takashi Fukunishi recordó lo difícil que resultaba el sistema y la genialidad que acabó revelando:«Al principio, durante la concentración, todos decían que era imposible... siempre había mucha gente donde estaba Nanami, pero, como él estaba allí, podíamos conservar el balón en cualquier zona».

La lesión de rodilla, los últimos destinos y la despedida definitiva en Iwata

Las implacables exigencias físicas del fútbol de élite acabaron pasando factura al elegante organizador. En 2001, Nanami sufrió una grave lesión de rodilla que puso fin, en la práctica, a su carrera internacional tras 67 partidos y 9 goles con la selección. La lesión le restó agilidad y lo obligó a depender por completo de su colocación y su visión espacial para mantenerse en el campo. Aunque regresó y ayudó al Júbilo Iwata a conquistar otro título de la J1 League en 2002 y la Copa del Emperador en 2003, sus capacidades físicas quedaron mermadas de forma permanente.

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Pasó sus últimos años intentando recuperar su antigua magia durante breves cesiones al Cerezo Osaka y al Tokyo Verdy, antes de volver al Júbilo Iwata para escribir un último capítulo cargado de emoción. En noviembre de 2008, aquejado de dolores crónicos de rodilla y consciente de que ya no podía rendir al nivel que se exigía, Nanami anunció oficialmente su retirada.

El discreto artífice del futuro de Japón y la melodía eterna de sus pases

Tras colgar las botas, Nanami pasó de forma natural al banquillo y llevó sus amplios conocimientos tácticos al mundo de los entrenadores. Regresó a su querido Júbilo Iwata como entrenador en septiembre de 2014 para salvarlo y logró devolverlo a la J1 League en 2015. También entrenó al Matsumoto Yamaga antes de asumir su actual y prestigioso cargo de ayudante de Hajime Moriyasu en la selección de Japón.

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Su inteligencia táctica y su insistencia en alcanzar los estándares de la élite mundial siguen moldeando a la próxima generación de estrellas japonesas. El centrocampista de la selección Daichi Kamada explicó recientemente cómo los métodos actuales de Nanami como entrenador han mejorado el juego del equipo:

«El señor Nanami nos mostró vídeos de cómo los mejores jugadores del mundo regatean a los defensas y del momento en que disparan, para que podamos seguir mejorando... Como el señor Nanami nos lo ha señalado, creo que todos podemos ser más conscientes de ello y lograrlo».

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El legado de Hiroshi Nanami no se mide solo en trofeos, sino también en una filosofía futbolística tan singular como artística. En una era que concede cada vez más importancia a los datos físicos y a la potencia atlética, sigue siendo un símbolo legendario de cómo una mente brillante y una zurda de oro pueden dominar el fútbol.