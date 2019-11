Hinchas piden la renuncia del presidente de Sportivo Luqueño

Un grupo de aficionados exigió que se convoque a una asamblea, para elegir nuevas autoridades en la entidad auriazul.

Un puñado de socios del Sportivo Luqueño se hizo presente en las instalaciones del club exigiendo tener un contacto con los actuales directivos, que se encontraban en plena reunión de Comité Ejecutivo.

El objetivo de los aficionados auriazules es que Celso Cáceres y su comisión directiva se retiren de la entidad, tal como lo explicó este jueves a la AM730, el socio vitalicio Francisco Trigo.

"Presentamos varias notas solicitando la renuncia de toda esta Comisión Directiva, pero no tuvimos respuestas ni positiva ni negativa. Nosotros queremos recuperar el club”, expresó Trigo.

Lo malos manejos financieros y la falta de resultados positivos a nivel deportivo terminaron por cansar a los hinchas, quienes también responsabilizan de este mal momento al ex-presidente Ramón González Daher, quien se encuentra en prisión acusado de extorsión y usura.

“Todos saben que los González Daher manejaban a su antojo el club. En Luqueño se cometieron todo tipo de delitos cuando estaban los González Daher”, apuntó Trigo.

Según el socio auriazul, en la actual comisión directiva se comenten todo tipo de atropellos. “Ellos quieren que nos acerquemos a trabajar, pero es imposible que un socio vaya a hacer eso. Ahí los dirigentes no pagan sus cuotas, regalan carnet, la administración de ellos llevó a esta situación al club. Le vamos a hacer renunciar, están complicados Gustavo Benítez y Celso Cáceres”, disparó.

Por su parte, Celso Cáceres, actual presidente del Sportivo Luqueño, salió al paso de las acusaciones y aclaró que no tiene ninguna responsabilidad en los malos manejos anteriores.

“Todo lo que dijo este señor es mentira y es absurdo. Como vinieron anoche no era la forma, vinieron con pancartas ofensivas y explotando bombas. Lo que yo quiero más que nadie es limpiar la institución", sostuvo Cáceres.

“No no veo ni ninguna responsabilidad mía ahí (malas administraciones anteriores). Yo estoy tranquilo y no veo porqué renunciar, esta gente busca poner trabas a nuestro trabajo. Yo no tengo nada que ocultar y todo lo que he firmado, está registrado en el balance”, agregó.

Sportivo Luqueño se encuentra en una zona complicada de la tabla de promedios, con su estadio clausurado por falta de mantenimiento y su comisión directiva es cuestionada por una parte de la hinchada.