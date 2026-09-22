La Liga española detectó una serie de cánticos ofensivos que se escucharon en los estadios durante los partidos de la séptima jornada de la Primera División, así como en la sexta jornada de la Segunda División, y los remitió al Comité de Competición de la Federación Española y a la Comisión Nacional contra la Violencia.

La Liga española elabora semanalmente un informe que recoge los cánticos que incitan a la violencia, tienen contenido ofensivo o entrañan intolerancia, con el fin de remitirlos a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias.

Según informó el diario "Marca", la jornada registró cánticos dirigidos a varias partes, entre ellas el Real Madrid y el Barcelona, además de España, su selección nacional y el rey Felipe VI, así como otros cánticos dirigidos a jugadores y árbitros.

Los incidentes más destacados detectados por La Liga fueron los siguientes:

Osasuna - Rayo Vallecano

"España puta, y la selección puta" durante la segunda parte, y "España escoria, el rey facha, y todos sus seguidores hijos de puta".

Celta - Racing

"Sí, joder, Santander puta", en dos ocasiones durante el partido.

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Sevilla - Barcelona

"Barça, Barça, ¡escoria!" en tres ocasiones, y "pégale, pégale", cuando uno de los jugadores del Barcelona estaba siendo atendido por los servicios médicos sobre el terreno de juego.

Getafe - Málaga

"¡Oh, oa, todos los días nos pita un gilipollas!", en un cántico dirigido al árbitro.

Atlético de Madrid - Real Madrid

"Madridistas, hijos de puta" tres veces, y "Real Madrid puta, Real Madrid puta" otra vez, y "que vengan y lo vean, que vengan y lo vean, eso no es un portero, eso es una puta de discoteca" otra vez.

Valencia - Real Sociedad

"Que vengan y lo vean, que vengan y lo vean, eso no es un portero, eso es una puta de discoteca", y "Carlos Soler, hijo de puta".

Cádiz - Girona

"Eeeeh hijo de puta", durante 3 segundos, cuando el portero del equipo visitante ejecutaba el saque de puerta, y ello en cuatro ocasiones.

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