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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha reaccionado a la decisión del extremo del AZ Ayoub Oufkir de representar a Marruecos a nivel internacional en lugar de a Países Bajos. El futbolista de 20 años es el último jugador con doble nacionalidad que opta por la selección norteafricana pese a haber pasado por las categorías inferiores neerlandesas.

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Oufkir elige Marruecos en un nuevo revés para la KNVB

El seleccionador de Países Bajos Xavi Hernandez se ha pronunciado sobre la decisión del extremo del AZ Ayoub Oufkir de renunciar a su nacionalidad deportiva neerlandesa y representar a Marruecos a nivel internacional. El jugador de 20 años había sido convocado por la selección neerlandesa sub-21 para los partidos de clasificación para la Eurocopa, pero optó por aceptar una invitación de la Federación Marroquí de Fútbol.

La decisión supone un duro golpe para la KNVB, dado que Oufkir ganó la Eurocopa sub-19 con Países Bajos el año pasado.

Su elección se suma a la creciente tendencia de futbolistas con doble nacionalidad que eligen Marruecos, selección que ya ha superado a Países Bajos en la clasificación de la FIFA y que recientemente ha logrado incorporar a jugadores como Abdellah Ouazane, del Ajax, y Anass Salah-Eddine.

Xavi insiste en que la federación neerlandesa hizo «todo lo que estaba en nuestra mano»

En su rueda de prensa del lunes por la mañana, Xavi expresó su respeto por la elección del jugador y confirmó que la federación hizo todo lo posible para mantener al talentoso extremo en la selección neerlandesa.

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«Respeto la elección de los jugadores. Creo que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, pero, en última instancia, tenemos que respetar esa decisión», afirmó Xavi.

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Sobre su implicación personal, el seleccionador añadió: «Puedo intervenir si se trata de un jugador que necesitamos. Por lo demás, solo puedo decir que respeto la decisión del jugador. Ha elegido Marruecos y ya no tenemos que hablar más de este jugador. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano y, en última instancia, es una decisión del jugador».

De Jong, decepcionado mientras Marruecos reúne a jugadores nacidos en Países Bajos

Según NOS, el director general de la KNVB, Nigel de Jong, admitió estar decepcionado por la marcha de Oufkir, que pone de relieve los cambios en las decisiones de los jugadores con derecho a representar a más de una selección.

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Oufkir se une a un nutrido grupo de futbolistas nacidos en Países Bajos que representan a Marruecos, entre ellos Noussair Mazraoui, Souffian El Karouani, Anass Salah-Eddine, Abdellah Ouazane, Sofyan Amrabat, Oussama Idrissi y Zakaria Aboukhlal, siguiendo los pasos de predecesores como Hakim Ziyech y Nordin Amrabat.

Con Xavi bajo contrato hasta 2030, gestionar las opciones de los jugadores con doble nacionalidad sigue siendo un reto estratégico clave para la federación neerlandesa.

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Países Bajos se centra en sus próximos compromisos internacionales

Países Bajos seguirá adelante sin Oufkir mientras se prepara para sus próximos partidos internacionales.

Mientras la KNVB sigue de cerca a los futbolistas más prometedores del país y de Europa, Xavi se centra en reforzar la cohesión del grupo con los jugadores comprometidos con la selección.

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Marruecos tratará de incorporar a Oufkir a la selección absoluta mientras sigue reforzando su plantilla internacional con destacados talentos del fútbol europeo.