Het Parool: Jordi Cruijff causa malestar en una sección del Ajax

Según Het Parool, hay malestar entre los ojeadores del Ajax por la gestión del director técnico, Jordi Cruijff, quien los ignoraría y escucharía solo a su asesor, Joel Lara. Varios ojeadores piensan irse.

«Cruijff muestra poco interés por el trabajo del departamento de ojeadores», señala el rotativo de Ámsterdam. Desde su llegada al Johan Cruijff ArenA no se habría adaptado al método de trabajo de los ojeadores. Prefiere a Lara, quien actúa como jefe de ojeadores y con quien ya trabajó en el Maccabi Tel Aviv y el FC Barcelona.

Durante las negociaciones, Cruijff impuso como condición que Lara trabajara con él en Ámsterdam. «El Ajax aceptó, sabiendo que Cruijff iba a revolver la estructura existente». Según una fuente cercana, el trabajo de los ojeadores de los últimos años no le impresionó.

Cruijff ya conoce el malestar y, junto a Lara, ha intentado acercarse al departamento, pero varios ojeadores siguen valorando marcharse.

El director de fútbol, Marijn Beuker, también nota la influencia de Cruijff, quien ahora decide sobre el Jong Ajax y el filial sub-19.

Una fuente bien informada asegura que la política técnica del Ajax ha sido muy impredecible en los últimos años: «Con cada nuevo director técnico cambia el rumbo. También se ha cuestionado la calidad de los actuales responsables técnicos».

Bart Sanders, observador del Ajax, criticó esta semana a Cruijff en el podcast de Pantelic. Según él, el «director técnico» actúa por su cuenta y ni siquiera conoce a todo el equipo de ojeadores. Sin embargo, el también observador Mike Verweij lo desestima.

«Marc Overmars tenía a Gerry Hamstra como mano derecha. En Ajax, Daniël de Ridder (asuntos legales) y Siem de Jong (dirección técnica) trabajan con Cruijff. Antes, Marc Overmars contaba con Henk Veldmate, un jefe de ojeadores muy respetado. Ahora, Jordi Cruijff tiene a Joel Lara”, afirma en Kick-Off, el pódcast de De Telegraaf.