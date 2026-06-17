Hervé Renard envía un emotivo mensaje sobre Lamouchi

El francés Hervé Renard disputará su tercer Mundial consecutivo, ahora como entrenador de Túnez.

Tras dirigir a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudí en 2022, el técnico de 57 años ha sido nombrado seleccionador de las Águilas de Cartago para el Mundial de 2026.

Tras la goleada sufrida ante Suecia (5-1) que costó el cargo a Sabri Lamouchi, el nuevo técnico asume el reto con determinación.

El miércoles, en rueda de prensa, afirmó: «Cuando me contactaron, no lo dudé ni un instante».

Y añadió: «En el fútbol, mientras haya vida, hay esperanza. Además, se trata del Mundial, un evento excepcional. Conozco la pasión que rodea a este evento, y eso es lo que me ha impulsado a participar. Es un reto que no es fácil, pero resulta motivador». Luego, el entrenador francés envió un mensaje a Lmouchi: Conozco a Sabri Lemouchi y, al vivir yo mismo una situación parecida, sé lo doloroso que es. Debemos valorar sus esfuerzos. Él pagó el precio de ese primer partido desastroso, y estoy seguro de que los jugadores lo saben y se sienten tristes por él».

El próximo domingo por la mañana Túnez enfrentará a Japón en la segunda jornada del grupo.