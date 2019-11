Herrera: "Claro que pensé si me había equivocado fichando por el Atleti"

Héctor Herrera vive su primera temporada en el donde pese a su calidad aún no ha gozado de los minutos que pretende. En una entrevista para Marca explica cómo se toma esta situación, habla de la actualidad futbolística y repasa su trayectoria desvelando sus momentos más duros.

No le pesa ser el 18º con más minutos en lo que va de temporada y mira hacia el equipo.

“Ha sido un poco difícil ser tomado en cuenta muchas veces y continuamente pero siempre he expresado que estoy enfocado en el trabajo y cuando el míster decida intentaré dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Claro que es complicado, pero estaba preparado para cualquier tipo de escenario, jugara o no, y para ser paciente.

Reconoce que llegó a pensar si se había equivocado llegando al Atlético dada la situación de jugar menos de lo deseado que atraviesa

Responde a la petición de Simeone de que juegue minutos de calidad y dice que “es difícil tener pocos minutos y que sean de calidad. Como jugador no entiendes esa parte porque lo quieres jugar todo, pero uno tiene que ser profesional y no conformista, pero sí intentar ayudar desde cualquier parte que le toque.

“ Koke me parece un excelente jugador y una excelente persona. Desde el día que llegué me ha recibido súper bien y con los brazos abiertos y esa es la forma que debe tener un capitán. En el fútbol pasan ese tipo de cosas, un día te aplauden, otro te pitan. Le quieren bastante y esperan siempre lo mejor del él. La calidad la tiene, la ha demostrado muchísimas veces y son cosas que pasan".

Herrera también relata los momentos no tan agradables del fútbol y detalla cuáles le ha tocado vivir y cómo los afrontó:

“Con 15 años salí de casa, me tuve que ir a la Ciudad de para intentar esta aventura de querer ser jugador profesional. Tuve que pasar un periodo de aprendizaje, lo llamo así. Este aprendizaje me hace mucho más fácil pasar situaciones como la que pasé cuando llegué de no jugar y tener pocos minutos. Pensaba: ¿por qué voy a estar mal o enojado todo el tiempo si tengo que trabajar y estar preparado para cuando llegue la oportunidad? En su momento, por ejemplo, en aquella situación comía una vez por día y hoy, gracias a Dios, puedo comer y ofrecerle lo mejor a mi familia”.

El mexicano revela la dureza de una situación personal vivida cuando su mujer quedó embarazada y no tenían para comer y pensó en dejar el fútbol.

“El me prestó a Segunda división, fui a jugar seis meses a , pero no nos pagaban, no teníamos nada y yo ya vivía con la que hoy es mi esposa. Ella quedó embarazada y ahí en esa situación pensaba en dejar el fútbol y ponerme a trabajar porque tenía obligaciones y deberes y yo no sabía qué futuro iba a tener. Entonces sí lo pensé un poco y como mi padre trabajaba en pensé en irme con él y en que todo iría bien. Pero al regresar a Pachuca para saber qué iba a pasar fue cuando ya me quedé a entrenar con el filial y prácticamente con el equipo”.