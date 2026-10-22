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El delantero de la Juventus Nick Woltemade fue decisivo para rescatar un empate 2-2 ante el Stade Rennais en la Europa League: dio una asistencia y después marcó de penalti. El atacante alemán pidió a sus compañeros que mantuvieran la energía positiva tras una semana exigente.

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Woltemade impulsa la remontada de la Juventus en el Allianz Stadium

El delantero alemán Nick Woltemade firmó una actuación individual sobresaliente para conseguir que la Juventus empatara 2-2 ante el Stade Rennais en la tercera jornada de la Europa League de la UEFA. Woltemade asistió a Zeki Celik en el gol que abrió el marcador para la Juve en el minuto 5 y transformó con precisión un penalti en el 66.

El resultado mantuvo el invicto de la Juventus en la fase de liga tras sus anteriores partidos contra rivales europeos.

Woltemade fue una amenaza constante durante todo el encuentro y estuvo cerca de marcar el gol de la victoria en la segunda parte con dos remates en jugadas aéreas en los últimos minutos.

El delantero pide energía positiva y mantener la fe

Tras el partido, Woltemade destacó la importancia de dejar atrás los recientes tropiezos en la competición doméstica y mostrar carácter en Europa. «Teníamos que seguir creyendo y luchando», declaró Woltemade a Sky.

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«Necesitábamos pasar página tras el partido contra la Lazio y encontrar energía positiva, especialmente esta noche».

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«Hicimos todo lo posible por ganar, pero no pudo ser. Ahora tenemos que seguir adelante... Con esta energía, las cosas irán bien», añadió el delantero alemán.

Koopmeiners y Spalletti elogian la reacción del equipo

El centrocampista Teun Koopmeiners elogió el dominio del equipo en la segunda parte e insistió en que la Juventus mereció los tres puntos. «La forma en que reaccionamos en la segunda parte fue importante... Creo que merecimos ganar en la segunda parte», señaló Koopmeiners.

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El entrenador Luciano Spalletti también elogió a Woltemade y a sus compañeros por no venirse abajo tras verse por detrás en el marcador.

«Esos momentos podrían habernos hundido, pero los jugadores siguieron jugando, tomando decisiones y trabajando para encontrar una solución», observó Spalletti.

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La Juventus se centra en avanzar en Europa

Con Woltemade como eje del ataque de la Juventus, el equipo turinés sigue bien situado en la clasificación de la Europa League.

El equipo de Spalletti intentará mantener su racha europea sin derrotas cuando se enfrente al AZ Alkmaar en su próximo partido de la fase de grupos.

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La Juventus vuelve ahora a centrarse en la competición doméstica antes de viajar a los Países Bajos en noviembre.