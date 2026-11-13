Hernanes: «Cambiar a Spalletti sería un error. La Juventus ha perdido su identidad, no se gana solo por el nombre. Nico Paz es un Barolo; Modric, el mejor vino de la Serie A»

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Hernanes fue uno de los grandes protagonistas de nuestra Serie A y, desde el SFS 26, donde tuvo un papel destacado con Serie A Operazione Nostalgia, nos contó en exclusiva cómo ve a la Juventus, un club que conoce de cerca, y dio un consejo sincero a su directiva: no cambiar a Spalletti.

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¿Esperabas una Juventus tan irregular? ¿Crees que la crisis ha terminado? ¿O esperas un cambio de entrenador con la salida de Spalletti?

«No, no espero un cambio de entrenador, porque sería otro error. Hay que aceptar, en el fútbol y en la vida, que de vez en cuando llegan las crisis y los momentos de bajón, porque todo va por ciclos. Se ve que el equipo ha perdido un poco su identidad y a los jugadores de ataque que marcan goles. Por eso se culpa al entrenador, pero, si vuelven a cambiarlo, en mi opinión sería otro error».



¿Por dónde empezarías para reconstruir el equipo?

«Ahora, lo primero es construir la identidad del equipo, recuperarla y, a partir de ahí, ir haciéndose competitivo poco a poco. Solo después se podrá pensar en ganar. No vas a ganar por el mero hecho de ser la Juventus y llevar una camiseta importante...».

Sabes de vinos, los produces, y en el fútbol se puede decir que un mediapunta es como un buen vino. Así que, siguiendo con la comparación, ¿cuál es el mejor vino de esta Serie A?

«Nico Paz está demostrando ser un buen vino, un Barolo elegante que va madurando, también en la Champions, y este año lo está haciendo muy bien. También está Modric, que es como esos vinos capaces de envejecer mucho y conservar, aun así, su estructura, sus virtudes y su identidad. Por eso, él es el vino por excelencia de esta Serie A».

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