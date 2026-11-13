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Directamente desde el SFS 26, donde fue protagonista junto a Serie A Operazione Nostalgia, Hernanes contó a CM sus pronósticos sobre el futuro de la Serie A. ¿Quién ganará el Scudetto?

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¿Podemos seguir considerando a la Lazio una sorpresa en esta Serie A? ¿Puede llegar hasta el final?

"Sí. Si alguien dijera que esperaba este resultado y que la Lazio fuera líder en estos momentos, no le creería. Así que para mí es una gran sorpresa. Creo que tiene muy pocas posibilidades, digamos entre un 10 y un 15 %, porque el Inter es sin duda el más fuerte. Pero la diferencia no es tan grande, porque el Inter también disputa las copas, así que existe una posibilidad. Obviamente, también depende de cómo sigan los jugadores: ahora Tavares está lesionado y Zaccagni también. Eso también influye. Si consiguen mantenerse sanos hasta el final y mantienen la garra y el hambre, con la capacidad de Gattuso, entonces hay posibilidades".

Has dicho que el Inter es el más fuerte. Se ha recuperado tras el derbi y ha vuelto a asumir el papel de favorito que tú mismo has descrito... Pero ¿crees que puede llegar realmente hasta el final en la Champions League, como muchos en el club esperan y desean?

"Sí, creo que puede llegar fácilmente hasta cuartos. Me parece totalmente factible. Pero, a partir de semifinales, este año también están el Arsenal, el Barcelona, el PSG, el Real Madrid, que ahora se está recuperando un poco, y el Manchester City. Así que tengo dudas de que pueda llegar hasta el final. Estoy seguro de que puede alcanzar los cuartos. Además, está claro que el Inter es el más fuerte y que le hacía falta un episodio como la derrota en el derbi para volver a sentir algo de presión y poner de nuevo los motores en marcha".

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Como, Milan y Roma: ¿cuál es el verdadero rival del Inter, además de la sorprendente Lazio de la que nos has hablado?

"Insisto en que la Lazio puede ser una sorpresa, pero lo tendrá difícil. Sobre el papel, la Roma es un equipo que ya está preparado y consolidado. El Milan está despuntando y existe la posibilidad de que incorpore más refuerzos en el mercado de invierno, lo que le daría más fuerza. Así que elegiría a Roma y Milan".

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